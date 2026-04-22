Histórico: el catamarqueño Pedro Olmos ganó el oro y rompió el récord sudamericano juvenil

El tinogasteño Pedro Valentín Olmos, de 17 años, protagonizó una actuación consagratoria en la primera jornada del atletismo de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. En un escenario de máxima exigencia regional, el joven atleta catamarqueño se adueñó del primer lugar en la final de salto en largo masculino, dejando una marca que no solo le aseguró la medalla dorada, sino que también lo inscribió en la historia del certamen.

Desde su primer intento, Olmos dejó en claro que estaba en condiciones de dominar la competencia. Con un salto de 7.30 metros, logró una distancia que ningún otro competidor pudo alcanzar, estableciendo así un nuevo récord sudamericano juvenil. Este registro no solo definió la prueba, sino que además consolidó su condición de figura emergente dentro del atletismo regional.

Superioridad confirmada

Lejos de tratarse de un logro aislado, el rendimiento del atleta de Tinogasta se sostuvo a lo largo de la competencia. En su segundo intento, Olmos registró 7.29 metros, una marca prácticamente idéntica a la que le dio el oro, confirmando la consistencia y el nivel competitivo que exhibió durante toda la final.

El podio se completó con el brasileño Joao de Souza, quien alcanzó los 7.03 metros, y el chileno Nicolás Seydewitz Holmes, con 6.94 metros. La diferencia entre el primer puesto y sus perseguidores fue significativa, evidenciando la clara superioridad del argentino en la prueba.

Entre los datos técnicos más destacados de la competencia se encuentran:

1° Pedro Valentín Olmos (Argentina): 7.30 m

2° Joao de Souza (Brasil): 7.03 m

3° Nicolás Seydewitz Holmes (Chile): 6.94 m

Esta brecha en las marcas no solo definió el resultado final, sino que también posicionó a Olmos como uno de los grandes protagonistas del certamen a nivel sudamericano.

Un récord que desplaza una marca reciente

El logro de Olmos adquiere aún mayor relevancia al considerar que superó una marca establecida recientemente. El registro anterior, de 7.26 metros, pertenecía a Ignacio Fushimi, quien lo había conseguido en la Copa Nacional de Mayores disputada en abril de este año en el Cenard.

Con su salto de 7.30 metros, el joven catamarqueño no solo desplazó ese récord, sino que elevó el estándar del salto en largo juvenil en la región. Este nuevo registro se convierte en una referencia inmediata dentro del atletismo sudamericano, consolidando el impacto de su actuación en Panamá.

Aporte clave al medallero argentino

La medalla dorada obtenida por Olmos no solo tiene valor individual, sino que también se inscribe dentro del desempeño colectivo de la delegación nacional. El oro en salto en largo representó la medalla número 73 para Argentina en estos Juegos Suramericanos de la Juventud, contribuyendo al posicionamiento del país en el medallero general de la cuarta edición del certamen Odesur junior.

En un contexto de competencia continental, donde cada disciplina suma puntos clave para la clasificación general, la consagración del atleta de Tinogasta adquiere una dimensión estratégica para el equipo argentino.

Protagonista de una generación en crecimiento

El rendimiento de Pedro Valentín Olmos en Panamá lo proyecta como una de las figuras destacadas de esta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Su capacidad para imponerse con autoridad, romper un récord vigente y sostener un nivel competitivo alto a lo largo de la prueba lo ubican en un lugar de referencia dentro de su disciplina.

A sus 17 años, el atleta oriundo de Tinogasta no solo alcanzó lo más alto del podio, sino que también dejó una marca que trasciende el resultado puntual. Su actuación, respaldada por números concretos y diferencias claras frente a sus competidores, configura un hito dentro del atletismo juvenil sudamericano.

En Panamá, Olmos no solo ganó una medalla: construyó un registro histórico que redefine los límites del salto en largo en la región y consolida su nombre entre los grandes protagonistas del certamen.