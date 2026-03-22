PJ bonaerense: se acelera la carrera por la sucesión de Kicillof

La finalización de las internas para la renovación de autoridades locales del Partido Justicialista (PJ) bonaerense ha marcado el cierre de un capítulo de tensiones organizativas y, simultáneamente, la apertura de una etapa de definiciones estratégicas. Una vez saldada la disputa que durante meses ordenó la interna entre el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof y la organización La Cámpora, el eje político se ha desplazado de forma prematura pero inevitable hacia la sucesión en la gobernación de la provincia de Buenos Aires para el año 2027. El mapa de poder resultante de los comicios del pasado domingo ofrece un equilibrio todavía inestable; si bien Kicillof logró obtener ventaja en la mayoría de los territorios que se encontraban en disputa, el sector liderado por Máximo Kirchner consiguió retener dos bastiones de peso simbólico y electoral como Mar del Plata y Tres de Febrero. Este escenario de fuerzas compartidas es el punto de partida para una discusión sucesoria que se anticipa compleja, dado que el actual mandatario no cuenta con la posibilidad constitucional de una nueva reelección y el peronismo necesita construir una alternativa competitiva en el distrito más grande del país.

Movimientos estratégicos y proyecciones territoriales

En este contexto de reordenamiento, los principales actores han comenzado a exhibir sus plataformas de construcción política de manera pública. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, dio un paso significativo al inaugurar en la Ciudad de Buenos Aires la sede de su agrupación "Reconquista". Este movimiento busca una expansión que excede los límites de su propio distrito, planteando la necesidad de "reconquistar" al electorado mediante una propuesta en defensa de los intereses populares. Fernández, quien combina una gestión territorial sólida con cercanía a Cristina Kirchner, se posiciona como una figura de equilibrio en un esquema fragmentado, aunque su ambigüedad entre el kirchnerismo y otros sectores internos puede ser tanto una ventaja como una limitación estratégica.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof también eligió el territorio porteño para realizar un movimiento de piezas clave este último jueves, encabezando el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Esta plataforma está diseñada para darle volumen a su proyecto político y funciona, en la práctica, como un ensayo para potenciales candidaturas en otras jurisdicciones, como la de Augusto Costa para la jefatura de Gobierno de la Ciudad. Kicillof ha evitado señalar herederos directos en la provincia, promoviendo una lógica de amplitud que habilita a varios dirigentes a anotarse en la competencia mientras se ordena el esquema del PJ bonaerense.

Nombres y sectores en la línea de largada

La carrera por el sillón de Dardo Rocha ha comenzado a nutrirse de una variada danza de nombres con activos y limitaciones propias. Dentro del entorno del gobernador, Gabriel Katopodis aparece como uno de los más activos en el territorio, aunque su reciente derrota en San Miguel frente al candidato de Andrés Larroque ha condicionado su impulso inicial. En la misma sintonía suenan los nombres de Mariano Cascallares y Jorge Ferraresi, quienes presentan perfiles de gestión definidos pero enfrentan diversos conflictos internos por resolver. Asimismo, la actual vicegobernadora Verónica Magario se mantiene como una opción natural, a menos que la estrategia de Kicillof sea repetir la fórmula actual en su intención de alcanzar la Casa Rosada.

Desde otros sectores, La Cámpora sostiene sus propias propuestas. Aunque una candidatura de Máximo Kirchner genera resistencias en sectores no alineados, la figura de Mayra Mendoza se consolida con peso territorial y una clara proyección provincial. En paralelo, intendentes como Federico Otermín y Federico Achával han comenzado a caminar la provincia con un perfil de diálogo que busca superar la lógica binaria de la interna. El mapa se completa con el Frente Renovador, donde a pesar del bajo perfil de Sergio Massa, aparecen alternativas como Malena Galmarini y Juan Andreotti en un esquema que todavía no termina de definirse.

Incógnitas y variables de una interna abierta

El peronismo bonaerense enfrenta el desafío de construir una alternativa competitiva mientras lidia con variables aún no resueltas, como la continuidad del límite a las reelecciones vigentes y el esquema electoral definitivo. La estrategia actual de los aspirantes parece clara: aunque aparecer temprano en la conversación no garantiza el éxito final, quedar fuera de este primer despliegue de fuerzas podría ser determinante para el futuro político. La discusión se encamina hacia una potencial interna abierta donde el volumen político y la capacidad de volver a representar los intereses populares serán los activos más preciados en una fuerza que busca recuperar el rumbo tras meses de una marcada pelea por el poder interno.