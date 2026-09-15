Platense venció a Fluminense, pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Libertadores

Platense jugó un primer tiempo ilusionante pero cometió un único error en la segunda parte que lo hizo volver a ser víctima de la efectividad de Fluminense de Brasil y volverse con las manos vacías, luego de un triunfo por 2-1 en el partido de vuelta que no fue suficiente para remontar la caída por 2-0 en la ida, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, el local había comenzado en ventaja con los goles de los delanteros Guido Mainero y Bruno Sepúlveda, a los 30 y 47 minutos de la primera parte, mientras que el extremo Agustín Canobbio sentenció la serie en 15 minutos de la segunda parte.

La derrota interrumpe una participación histórica de los dirigidos por Martín Palermo, que comenzaron la copa bajo la dirección de Walter Zunino y alcanzaron los cuartos de final en la primera copa internacional de la historia del club, mientras que Fluminense esperará por el ganador entre Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador para conocer a su rival semifinalista.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 23 minutos de la primera parte, con un remate del exjugador del seleccionado brasileño Paulo Ganso, que se fue cerca del travesaño.

Tres minutos más tarde, en un tiro de esquina, el local se acercó a partir de un cabezazo del defensor Ignacio Vázquez, que fue despejado sobre la línea por el arquero Fábio.

En un primer tiempo en el que el local fue muy superior, el primer gol de la noche llegó cuando iban 30 minutos, con una pared entre los delanteros Guido Mainero y Bautista Merlini que permitió el remate desde adentro del área del primero de ellos, con una pelota que tuvo un desvío y se metió por el poste izquierdo de Fábio.

Ya en el segundo minuto de descuento de la primera etapa, Mainero colgó un centro al segundo palo para habilitar el cabezazo potente del atacante Bruno Sepúlveda, que metió la pelota por el ángulo derecho de un guardameta inmóvil.

En 15 minutos de la segunda parte, el extremo uruguayo Agustín Canobbio recibió por el costado izquierdo, hizo pasar de largo a Vázquez con un enganche y sacó un derechazo bajo al segundo palo, para el 2-1.

A los 28 minutos, el experimentado Hulk recibió sobre el costado derecho del área y enganchó con mucha frialdad para eludir la barrida del central Mateo Mendía, aunque se engolosinó: quiso definir picando la pelota, pero no pudo superar al arquero Juan Pablo Cozzani, que no había achicado.

Cuando iban 33 minutos, Canobbio cruzó un centro bajo para habilitar a Hulk, que puso el borde interno del pie derecho para empujarlo al gol, pero su remate salió sorprendentemente alto.

Platense se acercó a igualar la serie cuando iban 36 minutos de la segunda parte, con un frentazo de Vázquez que fue salvado por Fábio, que quedó sentado sobre la línea e igualmente pudo contener el rebote, que Mendía remató contra su cuerpo.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Cuartos de final.

Partido de vuelta.

Platense 2 - 1 (2 - 3) Fluminense (Brasil).

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Juan Sepúlveda (Chile).

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, René; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Paulo Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.

Goles en el primer tiempo: 30m. Guido Mainero (P) y 47m. Bruno Sepúlveda (P).

Gol en el segundo tiempo: 15m. Agustín Canobbio (F).

Cambios en el segundo tiempo: 26m. Kevin Serna por Yeferson Soteldo (F); 30m. Franco Zapiola por Bautista Merlini (P); 34m. Luciano Acosta por Paulo Ganso (F) y Juan Gauto por Guido Mainero (P); 47m. Rodrigo Castillo por Hulk (F), Otávio por Hércules (F) y Guilherme Arana por Agustín Canobbio (F).