Portugal venció a Nigeria en su despedida antes del Mundial

La selección de Portugal se impuso por 2-1 ante Nigeria en un amistoso disputado este miércoles como el último preparativo previo al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.
Para el combinado portugués marcaron los delanteros Pedro Neto y Francisco Conceição, a los 22 minutos del primer tiempo y 29 del segundo, mientras que la igualdad parcial la había convertido el atacante Akor Adams cuando 36 minutos pasaban de la primera etapa.
El combinado portugués llega al comienzo de la próxima cita mundialista con triunfos en ambos encuentros preparativos, había derrotado a Chile por 2-1 el sábado 6, y se prepara de gran manera para debutar en la Copa del Mundo frente a la República Democrática del Congo, el próximo miércoles 17 desde las 14:00 (horario argentino).
La primera llegada del conjunto portugués llegó a los ocho minutos de la primera parte, cuando el carrilero derecho Nelson Semedo avanzó por la banda y puso un buen centro buscapié para que el delantero Cristiano Ronaldo reciba libre de marca y dentro del área rival, aunque su disparo se fue ancho por el poste derecho del arquero Maduka Okoye.
Un minuto más tarde se acercó el conjunto nigeriano, con un duelo ganado con Adams y posterior ingreso al área rival, pero su tiro se fue ancho, a muy poca distancia del palo izquierdo del guardameta Diogo Costa.
En 22 minutos, el lateral Diogo Dalot llegó hasta el fondo por el costado izquierdo y jugó un pase atrás para Neto, cuyo zurdazo bajo y cruzado infló la red.
Diez minutos más tarde, el talentoso mediocampista Bruno Fernandes se quedó con el rebote de una pelota parada en el costado izquierdo del área y disparó rápido, pero no pudo sorprender a Maduka Okoye, de buen manotazo para desviar al córner.
El tiro de esquina posterior cayó al borde del área para el cabezazo de Cristiano Ronaldo, que se elevó en el aire como en sus mejores tiempos pero no pudo ajustar su disparo, que salió alto.
Nigeria pudo igualar cuando iban 36 minutos de la primera etapa, con un contraataque 3 vs 1 que terminó en un certero zurdazo bajo y cruzado de Akor Adams.
Ya en la segunda mitad, a los dos minutos, el atacante Joao Félix controló el rebote de un centro al borde del área y sacó un derechazo endiablado, que dio en el travesaño, picó y se alejó del arco de Okoye.
En el cuarto minuto, Cristiano recibió un centro atrás desde la izquierda, libre de marca y sobre el punto del penal, aunque enganchó la pelota muy mal y remató excesivamente desviado.
El conjunto "Luso" se quedó con el triunfo a los 29 minutos, cuando Francisco Conceição recibió por derecha y, tras enganchar para la pierna zurda y meterse al área, sacó una notable definición baja que entró ajustada contra el palo.
A los 38 minutos, el mediocampista Samú Costa pudo definir de primera un centro desde la izquierda con un tiro que tuvo buena potencia pero poca dirección, por lo que Okoye pudo despejarlo.