Preocupa Julián Álvarez: Scaloni lo esperará hasta último momento

A medida que se acerca el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la situación física de Julián Álvarez se convirtió en uno de los focos centrales de atención dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El delantero cordobés, una de las piezas ofensivas más importantes del equipo, atraviesa una etapa de recuperación debido a una molestia en el tobillo que obligó al cuerpo técnico y al cuerpo médico a modificar su planificación de trabajo durante los últimos entrenamientos.

La preocupación surge en un momento clave de la preparación mundialista. Argentina se encuentra a apenas ocho días de su estreno frente a Argelia y cualquier inconveniente físico en futbolistas considerados fundamentales genera un seguimiento permanente por parte de los responsables técnicos.

Si bien los estudios médicos realizados descartaron una lesión de gravedad, la evolución del atacante continúa siendo observada con atención. La prioridad es evitar riesgos innecesarios y garantizar que llegue en las mejores condiciones posibles al inicio de la competencia.

Un problema físico que apareció tras su llegada a Kansas

Julián Álvarez se incorporó a la concentración argentina en Kansas durante la semana pasada. En sus primeros movimientos junto al grupo completó sin inconvenientes la práctica inicial, una señal alentadora para el cuerpo técnico.

Sin embargo, posteriormente comenzó a sentir molestias en uno de sus tobillos. Pese a ello, volvió a entrenarse con intensidad, aunque la situación llevó a los médicos de la delegación a actuar con cautela.

Como consecuencia de esta situación, se decidió reducir las cargas de trabajo del futbolista para evitar una sobreexigencia que pudiera agravar el cuadro o retrasar los tiempos de recuperación.

La estrategia apunta a preservar al delantero mientras continúa el monitoreo permanente de la zona afectada.

Scaloni fue claro: "Lo vamos a esperar"

La importancia que tiene Julián Álvarez dentro de la estructura del seleccionado quedó reflejada en las declaraciones de Lionel Scaloni tras el amistoso frente a Honduras.

Consultado sobre el estado físico del atacante, el entrenador dejó en evidencia la confianza que mantiene en la recuperación del jugador y la decisión de aguardar hasta último momento antes de adoptar cualquier determinación.

"Lo vamos a esperar", afirmó Scaloni durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. La frase sintetiza la postura adoptada por el cuerpo técnico, que considera que todavía existe margen suficiente para que el delantero pueda evolucionar favorablemente antes del debut mundialista.

El tratamiento elegido para acelerar la recuperación

Mientras continúa el proceso de rehabilitación, Julián Álvarez se encuentra realizando un tratamiento específico destinado a acelerar los tiempos de recuperación y disminuir los riesgos de complicaciones.

El futbolista oriundo de Calchín está siendo sometido a sesiones de plasma rico en plaquetas, una técnica utilizada para favorecer la recuperación de tejidos afectados y contribuir a una evolución más rápida.

La utilización de este procedimiento forma parte del plan diseñado por el cuerpo médico argentino para intentar que el atacante llegue en las mejores condiciones posibles al compromiso frente a Argelia. Además, existe otro elemento que aporta cierto optimismo dentro de la delegación. Según se informó, la molestia que presenta el delantero podría eventualmente ser manejada mediante infiltraciones en caso de que el dolor persista.

Esta alternativa permitiría que el jugador estuviera disponible para competir si las circunstancias deportivas así lo requirieran.

Buenas noticias para Scaloni con otros futbolistas

Mientras la situación de Julián Álvarez concentra gran parte de la atención, el panorama sanitario del seleccionado también dejó noticias positivas durante los últimos días.

Dos de los futbolistas que llegaban con inconvenientes físicos lograron reintegrarse a los entrenamientos normales y mostraron una evolución favorable. Los jugadores que ya trabajan a la par del grupo son:

• Nahuel Molina.

• Gonzalo Montiel.

Ambos participaron de las prácticas junto al resto de sus compañeros y dejaron buenas sensaciones de cara al comienzo de la Copa del Mundo.

La recuperación de estos futbolistas representa un alivio para el cuerpo técnico, que busca contar con la mayor cantidad posible de jugadores disponibles para afrontar el exigente calendario de la competencia.

Nicolás Paz sigue bajo observación

Otro de los nombres que continúa siendo seguido por los médicos es el de Nicolás Paz. El mediocampista también logró completar trabajos junto al resto del plantel, una señal positiva dentro de su proceso de recuperación. No obstante, continúa bajo observación médica mientras avanza favorablemente en su puesta a punto.

La evolución del futbolista será evaluada durante los próximos entrenamientos para determinar su disponibilidad definitiva de cara al debut.

La cuenta regresiva hacia el estreno mundialista

Con el segundo amistoso frente a Islandia todavía por disputarse, el cuerpo técnico argentino afronta días decisivos para terminar de definir el estado físico de varios integrantes del plantel.

La expectativa principal está puesta en la recuperación de Julián Álvarez, cuya presencia representa una cuestión de enorme importancia para el funcionamiento ofensivo del equipo. Mientras tanto, Scaloni y sus colaboradores continúan evaluando la evolución de cada futbolista, con la mirada puesta en el partido del próximo 16 de junio en Kansas City frente a Argelia.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina mantiene la cautela y espera que el tiempo juegue a su favor para llegar al estreno con la mayor cantidad posible de jugadores recuperados. En ese escenario, la evolución de Julián Álvarez aparece como el tema que más atención concentra dentro de la preparación albiceleste.