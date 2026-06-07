Preocupación en Kansas: un tiroteo ocurrió cerca de la concentración de la Selección argentina

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, un violento tiroteo registrado en Kansas City encendió las alarmas por su cercanía con el lugar de concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El episodio dejó nueve personas heridas y generó preocupación en una de las ciudades que será sede de la Copa del Mundo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, a unos 12 minutos del Hotel Origin, donde se encuentra alojada la delegación argentina mientras realiza los trabajos previos al inicio del certamen.

Según informó la vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, los agentes acudieron al lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre múltiples disparos alrededor de las 4 de la mañana.

Al arribar, los efectivos encontraron a una multitud dispersándose y a tres mujeres con heridas de arma de fuego, quienes fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que otras seis personas adultas también debieron ser asistidas por lesiones menores relacionadas con el incidente.

Sin detenidos y con una investigación en marcha

Hasta el momento no se registraron detenciones y la Policía continúa trabajando para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Si bien ninguna delegación deportiva se vio afectada directamente, el episodio volvió a poner bajo la lupa los operativos de seguridad que rodean al Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Kansas City será una de las sedes centrales del torneo y también albergará a otras selecciones de primer nivel. Entre ellas, Inglaterra, que tiene previsto instalarse en la ciudad el próximo 13 de junio, además de Países Bajos.

La agenda de Argentina en el Mundial

Mientras continúa la preparación, la Selección argentina ya tiene definido su calendario para la fase de grupos del Mundial.

El conjunto de Lionel Scaloni debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la primera fase el 27 de junio ante Jordania, nuevamente en la ciudad texana.

Con Lionel Messi ya incorporado a la concentración y los amistosos previos en el horizonte, la Albiceleste transita los últimos días de preparación con la ilusión de defender la corona obtenida en Qatar 2022 y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.