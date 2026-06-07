Villa Cubas y San Lorenzo empataron en el Bicentenario

Villa Cubas y San Lorenzo de Alem no lograron sacarse diferencias e igualaron 0 a 0 este domingo en el Estadio Bicentenario, en una nueva edición del clásico capitalino correspondiente a una nueva fecha de la Liga Catamarqueña de Fútbol.

Ante un buen marco de público, ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso, con mucha lucha en la mitad de la cancha y escasas situaciones claras de gol. Pese a las intenciones de ambos conjuntos, ninguno consiguió romper el equilibrio y el marcador terminó sellado en blanco.

El empate le permitió a Villa Cubas mantenerse como líder del campeonato con 23 puntos, sosteniendo su condición de único puntero en la recta final del certamen.

Por detrás se ubica Policial, que continúa como escolta con 21 unidades, mientras que San Lorenzo de Alem alcanzó los 20 puntos y completa el lote de protagonistas que animan la pelea por el título.

Más allá de no haber podido quedarse con la victoria en el clásico, tanto el "León" como el "Santo" siguen firmes en la lucha por los primeros puestos y mantienen intactas sus aspiraciones de cara a las fechas decisivas del torneo.

Con varios encuentros aún por disputarse y una tabla de posiciones ajustada, la definición del campeonato promete mantenerse abierta hasta las últimas jornadas.