Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 con una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, donde consiguió el sexto puesto y regresó a la zona de puntos después de seis carreras sin sumar. El resultado representó una importante alegría para el piloto argentino y para Alpine, que celebró especialmente su desempeño a través de sus canales oficiales en las redes sociales.

El corredor nacido en Pilar completó una carrera consistente en el circuito callejero de Nevada, donde consiguió mantenerse entre los principales protagonistas y terminó dentro de los seis mejores de la competencia. Su rendimiento también tuvo un impacto directo en las aspiraciones de Alpine dentro del Campeonato de Constructores, ya que su compañero Pierre Gasly finalizó inmediatamente por delante, en la quinta posición.

Colapinto había comenzado la competencia desde la octava posición, pero logró avanzar un lugar antes de la largada debido a un inconveniente que sufrió Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls debió iniciar la carrera desde boxes, situación que permitió al argentino ocupar el séptimo puesto en la grilla.

A partir de allí, Franco aprovechó las oportunidades que se presentaron durante la competencia y consiguió sostenerse dentro de la zona de puntos. Su actuación estuvo marcada por una buena largada, diferentes disputas en pista y maniobras que le permitieron avanzar en el clasificador.

La maniobra frente a los dos McLaren que se destacó en la carrera

Uno de los momentos más sobresalientes de la participación del argentino llegó cuando consiguió superar a los dos pilotos de McLaren en una misma curva. La maniobra fue una de las acciones más destacadas de su presentación y le permitió continuar progresando en la clasificación de la carrera.

El desempeño de Colapinto no se limitó a conseguir una posición favorable en la largada. Durante el desarrollo de la competencia tuvo que afrontar diferentes peleas en pista y defender su lugar dentro del grupo que disputaba los puestos puntuables.

Su capacidad para mantenerse competitivo durante la carrera terminó reflejándose en el resultado final: sexto puesto y ocho puntos para el campeonato de pilotos.

La actuación también significó una nueva oportunidad para demostrar su rendimiento dentro de Alpine, en una competencia en la que los dos integrantes de la escudería francesa lograron ubicarse entre los seis mejores.

La felicitación de Alpine y el reconocimiento al piloto argentino

La alegría por el resultado se trasladó rápidamente a las redes sociales de Alpine. La escudería francesa publicó un mensaje especialmente dedicado al argentino, en el que destacó su actuación y celebró los puntos obtenidos en Las Vegas.

"¡Sí, Franco! ¡Puntos para estar orgullosos!", escribió el equipo en su cuenta oficial.

La publicación reflejó la satisfacción de Alpine por una jornada en la que consiguió colocar a sus dos pilotos en posiciones importantes. Pierre Gasly terminó quinto y Colapinto sexto, una combinación que permitió al equipo sumar una cantidad significativa de unidades en el campeonato.

El reconocimiento público también puso de relieve la importancia del regreso del argentino a la zona de puntos. Después de seis carreras sin conseguir unidades, Colapinto volvió a completar una actuación que le permitió sumar y mejorar su posición dentro de la clasificación individual.

Colapinto llegó a 35 puntos y quedó a tres de Arvid Lindblad

El sexto lugar obtenido en Las Vegas le permitió a Franco Colapinto alcanzar 35 puntos en el Campeonato de Pilotos.

De esta manera, quedó a solamente tres unidades de Arvid Lindblad, quien acumula 38 puntos, aunque no pudo completar el Gran Premio de Las Vegas debido a un abandono.

La diferencia entre ambos quedó reducida a una distancia mínima, en un contexto en el que todavía restan dos carreras para finalizar la temporada.

Los ocho puntos conseguidos por Colapinto representan, además, un aporte importante para Alpine, que necesitaba aprovechar la oportunidad de sumar con sus dos pilotos para mejorar su situación en el campeonato de constructores.

Alpine pasó de 69 a 87 puntos en el Campeonato de Constructores

El resultado del Gran Premio de Las Vegas tuvo una repercusión especialmente importante para la escudería francesa en la clasificación por equipos.

Pierre Gasly aportó 10 puntos gracias a su quinto puesto, mientras que Colapinto sumó ocho unidades por finalizar sexto. Entre ambos consiguieron 18 puntos, que permitieron a Alpine pasar de 69 a 87 unidades en el Campeonato de Constructores.

El avance representó un impulso significativo para el equipo, que aprovechó una carrera en la que sus dos pilotos consiguieron ubicarse entre los seis primeros.

En contraste, Racing Bulls no logró sumar puntos en Las Vegas y permaneció con 114 unidades. La diferencia entre ambas escuderías quedó establecida en 27 puntos, cuando todavía quedan dos competencias por disputarse.

Los números principales que dejó la carrera para Alpine fueron los siguientes:

Pierre Gasly: quinto puesto y 10 puntos.

Franco Colapinto: sexto puesto y ocho puntos.

Puntos obtenidos por Alpine en Las Vegas: 18.

Puntaje anterior del equipo: 69 unidades.

Nuevo puntaje de Alpine: 87 unidades.

Racing Bulls: 114 puntos, sin sumar en esta competencia.

Diferencia entre ambos equipos: 27 puntos.

Las posiciones finales del Gran Premio de Las Vegas

La competencia tuvo a Max Verstappen, de Red Bull, como ganador, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos representantes de McLaren. Kimi Antonelli terminó cuarto con Mercedes, mientras que Pierre Gasly y Franco Colapinto ocuparon la quinta y sexta posición, respectivamente.

La clasificación final quedó conformada de la siguiente manera:

Max Verstappen - Red Bull.

Lando Norris - McLaren.

Oscar Piastri - McLaren.

Kimi Antonelli - Mercedes.

Pierre Gasly - Alpine.

Franco Colapinto - Alpine.

Lewis Hamilton - Ferrari.

Carlos Sainz - Williams.

George Russell - Mercedes.

Charles Leclerc - Ferrari.

Nico Hulkenberg - Audi.

Gabriel Bortoleto - Audi.

Oliver Bearman - Haas.

Isack Hadjar - Red Bull.

Liam Lawson - Racing Bulls.

Rafael Cámara - Haas.

Lance Stroll - Aston Martin.

Valtteri Bottas - Cadillac.

Fernando Alonso - Aston Martin.

Entre los pilotos que no pudieron completar la competencia figuró Arvid Lindblad, de Racing Bulls, quien abandonó (DNF). También quedó registrado el abandono de Sergio Checo Pérez, de Cadillac (DNF), mientras que Alex Albon, de Williams, no tomó la salida (DNS).