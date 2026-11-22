River y Lanús se enfrentarán desde las 19.00 en el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido representa una instancia decisiva para las aspiraciones de ambos equipos, aunque para el conjunto de Núñez tiene un significado especial por el momento deportivo que atraviesa y los objetivos que todavía busca alcanzar en la temporada.

El Millonario necesita conseguir una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final y continuar en carrera por el título. Después de dos años y medio sin consagraciones, el equipo afrontará los playoffs con la obligación de mejorar su rendimiento y sostener la posibilidad de cerrar el año con un trofeo.

Enfrente tendrá a un Lanús que históricamente fue un adversario difícil para River. El Granate aparece como un obstáculo exigente en un cruce que no solamente definirá quién continúa en el certamen, sino que también tendrá consecuencias sobre las expectativas deportivas de los dos clubes.

El vencedor de esta llave se medirá en los cuartos de final con el ganador del enfrentamiento entre Instituto y Huracán, que también jugarán durante esta jornada en Córdoba.

La necesidad de volver a conquistar un título

Para River, ganar el Torneo Clausura representa mucho más que avanzar en una competencia. El equipo de Núñez llega a esta instancia con la necesidad de recuperar protagonismo y poner fin a una etapa de más de dos años y medio sin levantar un trofeo.

La última consagración del Millonario fue la Supercopa Argentina de 2024, cuando derrotó a Estudiantes en marzo de aquel año. Desde entonces, el club no volvió a conseguir un título, una situación que aumenta la importancia de cada partido en la etapa decisiva del campeonato.

La posibilidad de conquistar el Clausura también está vinculada con la clasificación a la próxima Copa Libertadores. River ya estuvo ausente de ese torneo durante este año y necesita obtener un lugar en la siguiente edición, por lo que el recorrido en los playoffs adquiere una relevancia adicional.

A esos objetivos se suma la necesidad de recuperar a un plantel que viene golpeado por una serie de resultados adversos. El equipo acumuló derrotas dolorosas desde el segundo semestre del año pasado y necesita una respuesta deportiva que le permita dejar atrás ese período.

En ese contexto, el encuentro ante Lanús aparece como una oportunidad para comenzar a revertir la situación. Una victoria le permitiría seguir en carrera por el campeonato y mantener abiertas las posibilidades de alcanzar los objetivos que todavía tiene por delante.

Lanús, un rival históricamente complicado

El desafío para River también está marcado por los antecedentes entre ambos equipos. Lanús ha sido históricamente un adversario difícil para el conjunto de Núñez, especialmente cuando se enfrentaron en instancias de eliminación directa.

El dato más significativo es que River no consigue eliminar a Lanús de un torneo desde hace 94 años. Se trata de una racha que el Millonario intentará cortar en este nuevo cruce del Torneo Clausura.

Desde entonces, el Granate consiguió imponerse en cinco enfrentamientos directos ante River. Entre esos antecedentes se destacan tres eliminaciones especialmente relevantes:

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2013.

Supercopa Argentina 2017.

Semifinales de la Copa Libertadores 2017.

Estos antecedentes explican por qué Lanús representa un adversario exigente para el equipo de Núñez. La historia reciente de los cruces eliminatorios muestra que el Granate logró imponerse en diferentes competencias y en instancias de importancia.

Ahora, ambos volverán a encontrarse con un lugar en los cuartos de final como objetivo inmediato. Para River, además, el partido representa la posibilidad de romper esa tendencia y avanzar en un torneo que puede resultar determinante para su temporada.

Las bajas y la situación del plantel de Lanús

En cuanto a la formación de Lanús, el entrenador sabe que no podrá contar con Agustín Cardozo, quien quedó descartado por un traumatismo en el peroné de la pierna derecha.

La situación de José Canale es diferente. El futbolista presenta un esguince en la rodilla izquierda y, de acuerdo con la información disponible, iría al banco de suplentes.

Las dos situaciones forman parte de la preparación del Granate para el compromiso en el Monumental. La ausencia confirmada de Cardozo y la posible presencia de Canale entre los relevos son los datos conocidos sobre la disponibilidad de futbolistas para este encuentro.

Lanús buscará sostener su condición de rival complicado para River y aprovechar los antecedentes favorables en los duelos directos. El objetivo será conseguir el resultado que le permita avanzar a la siguiente instancia y quedar a la espera del ganador de Instituto-Huracán.

Rosario Central y Gimnasia de Mendoza abren la jornada

La programación de los octavos de final del Torneo Clausura tendrá otros dos encuentros, además del cruce entre River y Lanús.

Desde las 16.00, Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza en el Estadio Gigante de Arroyito. El conjunto rosarino será local en un partido que forma parte de la misma instancia eliminatoria y que definirá a otro de los equipos que continuará en la competencia.

La jornada también tendrá actividad en Córdoba, donde Instituto enfrentará a Huracán en el Estadio Monumental Presidente Perón. Este encuentro tiene una importancia adicional para River y Lanús, ya que de allí saldrá el rival del ganador de su llave en los cuartos de final.

De esta manera, la jornada concentrará tres compromisos correspondientes a los octavos de final, con distintos equipos buscando avanzar en el campeonato y mantenerse en la pelea por el título.