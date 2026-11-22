La definición de las ATP Finals tendrá como protagonistas al alemán Alexander Zverev (1°) y al español Carlos Alcaraz (2°), quienes consiguieron sus respectivos boletos a la gran final después de superar dos compromisos exigentes en semifinales. Ambos tenistas llegan a esta instancia invictos y atravesando un muy buen nivel de juego, luego de derrotar al ruso Daniil Medvedev (4°) y al estadounidense Ben Shelton (3°).

El camino hacia el partido decisivo estuvo marcado por dos encuentros de características diferentes. Alcaraz debió trabajar durante casi dos horas para revertir un comienzo adverso y quedarse con una victoria en tres sets, mientras que Zverev resolvió su compromiso en dos parciales, con una actuación sólida frente a Medvedev.

De esta manera, el torneo tendrá una final entre dos de los principales protagonistas del circuito, con antecedentes directos que muestran una marcada paridad: el español domina el historial por 7-6, en los 13 enfrentamientos disputados hasta el momento.

Alcaraz remontó ante Shelton y consiguió el pase a la final

El primero en salir a la cancha fue Carlos Alcaraz, quien protagonizó un durísimo encuentro frente a Ben Shelton para imponerse por 3-6, 6-3 y 7-6(1), después de una hora y 59 minutos de juego.

El estadounidense comenzó mejor y consiguió quedarse con el primer parcial por 6-3. Durante ese tramo del partido, Shelton aprovechó la única oportunidad de quiebre que tuvo a disposición y logró establecer una diferencia que le permitió tomar ventaja en el marcador.

Sin embargo, el español consiguió reaccionar en el segundo set. Alcaraz devolvió la cortesía y también aprovechó una oportunidad de quiebre para imponerse por 6-3, igualar el encuentro y trasladar la definición a una tercera manga.

El desarrollo del partido mantuvo la exigencia hasta el último momento. Ninguno de los dos consiguió resolver el set definitivo durante los juegos regulares, por lo que el encuentro debió definirse mediante un tie-break.

En esa instancia, Alcaraz hizo valer toda su jerarquía y consiguió imponerse por 7-1, estableciendo una diferencia contundente en el desempate y asegurándose la victoria que le permitió acceder a la gran final.

El resultado reflejó la capacidad del español para recuperarse después de perder el primer parcial y sostener su juego en un compromiso que se extendió durante una hora y 59 minutos. La clasificación también le permitió mantener su condición de invicto en el certamen.

Un título importante que todavía busca incorporar a su carrera

La presencia de Alcaraz en la final representa una nueva oportunidad para conquistar uno de los pocos títulos importantes que todavía le restan por ganar. El español llega a esta definición después de haber completado este año el Grand Slam carrera, un logro que forma parte de los antecedentes destacados de su temporada.

Ahora tendrá por delante el desafío de conseguir las ATP Finals, una competencia cuyo título se encuentra entre los objetivos que todavía busca alcanzar.

La posibilidad de quedarse con el trofeo ya había estado cerca durante la edición anterior. En aquella oportunidad, Alcaraz logró llegar hasta el partido decisivo, pero terminó cayendo frente al italiano Jannik Sinner en la gran final.

Esta vez, el español volverá a disputar el encuentro por el campeonato, aunque tendrá enfrente a un rival que también llega sin derrotas y que ya conoce lo que significa consagrarse en este torneo.

Zverev venció a Medvedev con autoridad y también está invicto

El otro finalista será Alexander Zverev, quien consiguió su clasificación después de una sólida actuación frente al ruso Daniil Medvedev.

El alemán se impuso por 7-6(0) y 6-4, en un partido en el que consiguió resolver la primera manga mediante un tie-break que ganó sin ceder puntos. Posteriormente, confirmó su triunfo en el segundo parcial por 6-4 y aseguró su lugar en la definición.

La victoria frente a Medvedev, ubicado en el cuarto puesto, le permitió a Zverev completar el camino hacia la final manteniendo también su condición de invicto. Su rendimiento en semifinales lo dejó en condiciones de disputar nuevamente el título de las ATP Finals, una competencia en la que ya consiguió dos consagraciones y en la que ahora intentará alcanzar una tercera.

Zverev va por su tercer título en las ATP Finals

El alemán buscará ampliar su historial en el certamen y conseguir su tercer título de las ATP Finals, después de las consagraciones obtenidas en 2018 y 2021. Además, llega a esta definición después de una temporada en la que, según la información del torneo, ganó sus primeros dos títulos de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y el US Open.

Con esos antecedentes, Zverev afrontará el partido decisivo con la posibilidad de volver a conquistar una competencia que ya supo ganar en dos oportunidades. Su victoria ante Medvedev, conseguida en dos sets, le permitió llegar a la instancia definitiva con un recorrido sin derrotas.

El alemán tendrá como adversario a un Alcaraz que también atraviesa un gran momento y que debió superar una semifinal particularmente exigente para alcanzar la final.

Un historial parejo para una final de alto nivel

El partido de este domingo tendrá, además, un antecedente directo que refleja la paridad entre ambos protagonistas. Será el decimocuarto enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, con una ventaja actual para el español, que lidera el historial por 7-6.

La diferencia de un solo partido entre ambos anticipa una nueva disputa entre dos jugadores que ya se conocen ampliamente y que llegan a esta instancia después de superar a rivales ubicados entre los principales puestos del torneo.

Los datos de las semifinales muestran dos recorridos distintos hacia el encuentro decisivo: Alcaraz necesitó tres sets para superar a Shelton, mientras que Zverev resolvió su compromiso ante Medvedev en dos parciales. Sin embargo, ambos consiguieron el mismo objetivo: alcanzar la final sin haber perdido partidos en el certamen.

Horario de la gran final

La definición de las ATP Finals se disputará este domingo a las 14, hora de Argentina, con Zverev y Alcaraz como protagonistas.

Los principales datos de la final son:

Finalistas: Alexander Zverev (1°) y Carlos Alcaraz (2°).

Horario: 14 horas de Argentina.

Antecedente directo: será el decimocuarto enfrentamiento entre ambos.

Historial: Alcaraz lidera por 7-6.

Camino de Alcaraz: victoria ante Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6(1).

Camino de Zverev: triunfo ante Daniil Medvedev por 7-6(0) y 6-4.

Títulos anteriores de Zverev en el torneo: 2018 y 2021.

Con ambos jugadores invictos y después de superar semifinales de distinta exigencia, las ATP Finals tendrán una definición entre dos figuras que buscarán cerrar el torneo con una nueva consagración. Para Alcaraz será la oportunidad de sumar uno de los títulos importantes que todavía le faltan, mientras que Zverev intentará conquistar por tercera vez el campeonato que ya ganó en 2018 y 2021.