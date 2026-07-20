Rosario Central borró a Messi en un posteo y fue destrozado en las redes

Rosario Central quedó en el centro de una fuerte controversia luego de publicar en sus redes sociales oficiales un mensaje de reconocimiento a la Selección argentina por su desempeño en el Mundial 2026. Aunque el objetivo era agradecer al plantel por haber alcanzado una nueva final de la Copa del Mundo, la elección de la imagen que acompañó el mensaje provocó una ola de cuestionamientos.

La publicación fue rápidamente objeto de críticas debido a que Lionel Messi, una de las principales figuras del seleccionado durante el torneo, no aparece en la fotografía difundida por la institución rosarina.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el club decidió ilustrar el mensaje con una imagen correspondiente al encuentro entre Argentina y Jordania, disputado por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial. En esa formación sí aparece el mediocampista Giovani Lo Celso, surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central.

La decisión editorial del área de comunicación del club no pasó inadvertida y generó una inmediata repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

El mensaje publicado por Rosario Central

Pese a la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, Rosario Central decidió expresar públicamente su reconocimiento al seleccionado nacional por el recorrido realizado durante la competencia.

El mensaje difundido por la institución expresó: "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros". La imagen elegida mostraba a un grupo de futbolistas titulares durante el partido frente a Jordania mientras entonaban el himno nacional.

Dentro de ese grupo se encontraba Giovani Lo Celso, quien además convirtió un destacado gol de tiro libre en ese encuentro y representa a uno de los futbolistas formados en las divisiones inferiores del club "Canalla".

Sin embargo, el detalle que rápidamente captó la atención fue la ausencia de Lionel Messi, situación que terminó eclipsando el mensaje de reconocimiento que Rosario Central pretendía transmitir.

🇦🇷👏 Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

Los cuestionamientos

El equipo de comunicación del club fue ampliamente criticado en las redes sociales por la fotografía seleccionada para acompañar el agradecimiento a la Selección.

Las críticas se concentraron principalmente en la ausencia de Lionel Messi, quien fue considerado la principal figura del conjunto argentino durante el Mundial. La publicación comenzó a multiplicar comentarios de usuarios que cuestionaron la decisión de utilizar una imagen en la que el capitán argentino no estuviera presente.

El debate se instaló rápidamente entre los seguidores del fútbol argentino y convirtió al posteo en uno de los temas más comentados tras la final disputada frente a España.

La rivalidad rosarina y la controversia

La ausencia de Messi en la publicación también fue interpretada en el contexto de la histórica rivalidad futbolística que mantienen Rosario Central y Newell's Old Boys. Lionel Messi nació en Rosario y desde muy pequeño manifestó su identificación con Newell's, institución de la que es hincha y donde inició su formación futbolística en las divisiones infantiles antes de trasladarse a España para incorporarse al Barcelona, club en el que pudo realizar un tratamiento destinado a favorecer su crecimiento.

Esa identificación histórica con el clásico rival de Rosario Central fue uno de los aspectos que muchos usuarios señalaron al analizar la decisión del club auriazul de publicar una imagen sin el capitán de la Selección argentina.

Aunque el mensaje institucional estuvo dirigido al plantel nacional en su conjunto, la ausencia del número 10 fue interpretada por numerosos usuarios como un gesto llamativo dentro del contexto de la rivalidad entre ambas instituciones rosarinas.

El recorrido de la Selección en el Mundial

La publicación apareció poco después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El seleccionado nacional cerró su participación como subcampeón luego de una campaña que estuvo marcada por remontadas y encuentros en los que logró sobreponerse a distintas dificultades para alcanzar nuevamente el partido decisivo.

Finalmente, el equipo argentino cayó 1 a 0 frente a España, resultado que le impidió conseguir el bicampeonato mundial.

En ese recorrido, Lionel Messi volvió a desempeñar un papel determinante dentro del funcionamiento del equipo.

Los números de Messi en el Mundial

Además de portar la cinta de capitán, Lionel Messi fue una de las grandes figuras del seleccionado argentino durante toda la competencia. Su producción ofensiva quedó reflejada en los siguientes registros:

Ocho goles.

Cuatro asistencias.

Ese rendimiento convirtió al capitán en uno de los futbolistas más destacados del Mundial, razón por la cual numerosos usuarios cuestionaron que precisamente él no estuviera presente en la imagen utilizada por Rosario Central para homenajear al equipo nacional.