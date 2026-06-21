Quién es el jugador de Cabo Verde que le hizo el gol de tiro libre a Uruguay por el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Cabo Verde dio el golpe parcial ante Uruguay con un verdadero golazo de tiro libre de Kevin Pina, que abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, y luego empató Maximiliano Araújo.

Pina es un mediocampista nacido en Praia el 27 de enero de 1997, una de las piezas clave del equipo africano que dirige Pedro Brito. En la actualidad juega en el FC Krasnodar de la Liga Premier de Rusia, donde se consolidó tras un recorrido que lo llevó primero por el ascenso portugués.

De Portugal a Rusia: la carrera de un mediocampista en crecimiento

Pina comenzó su carrera en Portugal, donde pasó por clubes como:

U.D. Oliveirense.

Anadia F.C. (a préstamo).

Sertanense F.C. (a préstamo).

G.D. Chaves y su filial.

Su evolución en el fútbol europeo le permitió dar el salto en 2022 al fútbol ruso, donde hoy es parte del Krasnodar, uno de los equipos competitivos de la liga local.

La selección de Cabo Verde y su crecimiento internacional

Kevin Pina debutó con la selección de Cabo Verde el 25 de marzo de 2022 en un amistoso con goleada 6-0 ante Liechtenstein. Desde entonces, se convirtió en una pieza recurrente del mediocampo.

En la Copa Africana de Naciones 2023, fue convocado y tuvo participación clave: fue titular en el debut ante Ghana y luego marcó un gol en la victoria 3-0 frente a Mozambique, resultado que aseguró la clasificación a la segunda ronda.

El gol que sorprendió a Uruguay

Ante Uruguay, Pina volvió a aparecer en un momento decisivo. Su ejecución de tiro libre, precisa y potente, venció a Fernando Muslera y puso el 1-0 parcial para Cabo Verde en un partido que hasta ese momento tenía dominio de la Celeste en posesión y circulación.