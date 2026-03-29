Racing avanzó en la Copa Argentina y llega afilado al clásico de Avellaneda

Racing derrotó esta noche por 1-0 a San Martín de Formosa en Banfield, en el encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, y avanzó de ronda en el torneo más federal del país. El partido se disputó en el estadio Florencio Sola y el único tanto de la noche lo marcó Adrián Martínez a los 35 minutos del primer tiempo.

El equipo de Gustavo Costas hizo valer la diferencia de jerarquía, manejó el trámite durante gran parte del encuentro y encontró la ventaja en la primera mitad gracias a su centrodelantero, que volvió a responder en el área en un partido cerrado y con pocas concesiones.

San Martín de Formosa, que milita en el Federal A, intentó sostenerse en partido y vender cara la derrota, pero le fue muy complicado ir a buscar el empate cuando a los 10 minutos del segundo tiempo se quedó con diez hombres por la expulsión de Gervasio Núñez.

Racing logró administrar la ventaja en el complemento y terminó cerrando una victoria sin sobresaltos para seguir en carrera en la Copa Argentina.

Con este resultado, la "Academia" cumplió con la lógica en su estreno copero y ahora podrá enfocarse en lo que viene (el clásico ante Independiente, el próximo sábado desde las 17 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini), ya con el boleto asegurado a la próxima instancia.

Síntesis:

Racing 1: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

San Martín de Formosa 0: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino.

Gol: 34'PT Adrián Martínez (R).

Incidencias: A los 10'ST fue expulsado Núñez (SMF).