Racing derrotó a Belgrano en Córdoba y sigue en alza en el Apertura

Racing derrotó este sábado por 2 a 1 a Belgrano en Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un partido cambiante en el que supo golpear en los momentos justos y sostener la diferencia en una cancha siempre complicada.

El equipo de Gustavo Costas abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo por intermedio de Adrián "Toto" Fernández, que capitalizó una de las llegadas más claras de la visita. Antes del descanso, además, Racing encontró una jugada decisiva para sostener la ventaja: tras una revisión del VAR por mano de Santiago Solari, Andrés Merlos sancionó penal para Belgrano, pero Cambeses le contuvo el remate a "Uvita" Fernández.

En el complemento, Belgrano reaccionó rápido y alcanzó el 1 a 1 a los 9 minutos con un golazo de Lucas Zelarayán, que aprovechó una salida fallida de Racing desde el fondo. Sin embargo, la respuesta visitante no tardó en llegar y, a los 16, Marco Di Césare apareció solo por arriba para conectar de cabeza y establecer el 2 a 1 definitivo.

Con esa eficacia para resolver en las áreas, Racing se quedó con tres puntos de mucho peso en Alberdi y frenó a un Belgrano que volvió a mostrarse competitivo, pero pagó caro sus desatenciones y no logró torcer la historia pese al impulso del empate parcial.