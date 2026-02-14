Racing le ganó a Banfield y sumó su segundo triunfo al hilo

Racing manejó mejor el partido y se quedó con un triunfo por 2-0 ante Banfield, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo esta tarde en el estadio Florencio Sola.

Los goles para la "Academia" los convirtieron Marco Di Cesare, a los 27 minutos y Adrián "Maravilla" Martínez, a los 46', ambos en el primer tiempo.

Con este resultado, el elenco de Avellaneda volvió a sumar un importante triunfo luego de un arranque de certamen en el que cosechó tres derrotas de manera consecutiva y generó dudas en el esquema del entrenador, Gustavo Costas.

Ahora, el cuadro albiceleste se prepara visitar La Bombonera y medirse ante Boca, el próximo viernes desde las 20:00 por la sexta jornada del Torneo Apertura.

En el peor momento de Racing en el partido, superado y sin claridad en ataque, apareció el defensor Marco Di Cesare para capturar un rebote tras la tajada de Facundo Sanguinetti y, de media vuelta, abrió el marcador para la visita.

En los últimos instantes de la primera mitad, el árbitro Pablo Dóvalo observó una mano dentro del área de un futbolista del "Taladro" y sancionó la pena máxima para la Academia. El encargado de ejecutar el remate fue Adrián Martínez, quien amplió la diferencia con un disparo potente.

De esta manera, el conjunto visitante se fue al descanso con la tranquilidad de la victoria parcial en el resultado al descanso y ajustó lo necesario en el entretiempo para sostener la diferencia en el mismo.

El complemento se desarrolló sin demasiados sobresaltos para Racing, en contraste con lo ocurrido de la primera mitad, y los comandados por Gustavo Csotas volvieron a sonreír en el campeonato local tras el triunfo por 2-1 ante Argentinos Juniors en la pasada jornada.

Síntesis de Banfield - Racing por la quinta fecha del Torneo Apertura:

Torneo Apertura 2026.

Zona B - Fecha 5.

Banfield 0 - 2 Racing.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Lucas Novelli.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Danilo Arboleda; Santiago López, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez; Lisandro Piñero, Tiziano Perrotta, Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Cesare, Ezequiel Cannavo; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Tomas Conechny, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 27m. Marco Di Cesare (R); 46m. Adrián Martínez (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); 15m. David Zalazar por Tiziano Perrotta (B); 15m. Bruno Sepúlveda por Lisandro Piñero (B); 19m. Matias Zaracho por Tomas Conechny (R); 19m. Valentín Carboni por Matko Miljevic (R); 32m. Neyder Moreno por Lautaro Villegas (B); 32m. Rodrigo Auzmendi por Mauro Méndez (B); 32m. Tomas Adoryan por Lautaro Gómez (B); 33m. Franco Pardo por Marcos Rojo (R); 42m. Adrián Fernández por Santiago Solari (R).