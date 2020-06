Red Star BBC ya tuvo su primera semana de trabajo

Desde el lunes de la semana pasada, chicos de las formativas del «Estrellado» y las chichas del básquet femenino, retomaron con la actividad. Lo hicieron adoptando las medidas sanitarias impuestas por la institución en medio de la pandemia por coronavirus.

Los que volvieron son los chicos de 13 años en adelante. Entrenaron acatando el protocolo autorizado por el COE y a medida que vaya pasando los días volverán también con el Mini Básquet.

La institución pidió a cada jugador que confirme con anticipación su presencia para armar la logistica ya que entrenan en tanda de a 10. A cada jugador se le envió el protocolo para que lo vayan leyendo antes de presentarse.

Algunos puntos a tener en cuenta por rl jugador

*Tomar la temperatura en casa antes de entrenar.

*Si está por refriarse o enfermo, no concurrir al establecimiento. (De caso contrario se va a sancionar a ese jugador)

*Solo 10 jugadores pueden ingresar a entrenar ( confirmar a cada jugador para separar los grupos )

*Los familiares o acompañantes deben dejarlos en el segundo portón del club, no pueden ingresar al establecimiento.

*Los jugadores deben ir cambiados para entrenar, solo zapatillas se pueden poner en el club. (No se puede utilizar el vestuario, solo el baño)

*Cada turno debe esperar que el entrenador le abra el portón para ingresar, mientras tanto esperan en el pasillo a una distancia que está delimitada.

*Una vez que ingresan se llevan a cabo los siguientes protocolos de desinfección. (Está todo señalizado en paredes y piso )

*No pueden ingresar a la cancha hasta que el entrenador dé la orden. En la tribuna están marcados los lugares donde dejar cada pertenencia.

? Es obligatorio que cada jugador llegue al club con barbijo, alcohol en gel, toalla y su botella de aguaá. La falta de uno de estos elementos no le permitirá al jugador ingresar al club (Sin ningún tipo de excepción)

? Es fundamental que estén al día con la cuota y dispuestos a abonar el mes correspondiente