Atento Boca: se conoció qué decisión tomó Cavani para su futuro en el club

El uruguayo Edinson Cavani, delantero emblemático de Boca Juniors, atraviesa un momento crítico en su trayectoria deportiva. A los 39 años, el jugador ha decidido someterse a una microcirugía de columna lumbar, en un intento por superar una lesión que lo mantiene alejado de las canchas desde febrero de este año y que, de no resolverse, podría marcar el final de su carrera profesional.

El dolor que lo afecta de manera crónica se originó tras un golpe sufrido ante Huracán en abril de 2025. Desde entonces, Cavani ha intentado distintas estrategias médicas para aliviar las molestias, incluyendo infiltraciones y dos bloqueos lumbares, sin lograr resultados satisfactorios. Las dolencias no solo han limitado su rendimiento en el campo, sino que incluso llegaron a afectarlo en su vida cotidiana, situación que finalmente lo llevó a optar por la cirugía.

La intervención y su alcance

El procedimiento quirúrgico que Cavani enfrentará consiste en una limpieza de los discos lumbares y la extracción de un quiste ubicado entre dos vértebras. Aunque la fecha exacta de la operación aún no ha sido confirmada, desde Boca dan por hecho que se llevará a cabo durante el receso por el Mundial.

Se espera que la recuperación sea exigente, con un tiempo mínimo de dos meses, dividido en:

Postoperatorio: fase inicial de reposo y control médico.

fase inicial de reposo y control médico. Readaptación física: preparación gradual para retomar la actividad profesional.

Este cronograma implica que Cavani se perderá la pretemporada, el inicio de la segunda parte de la temporada, y la serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, un momento clave para el club en competencias internacionales.

La intención de volver y el respaldo de Boca

A pesar de las complicaciones físicas, Cavani mantiene la intención de regresar a las canchas antes de que finalice su contrato. Su decisión de operarse también descarta, por el momento, cualquier posibilidad de retiro, evidenciando su deseo de despedirse de la afición dentro de un campo de juego.

Desde su llegada a Boca en 2023, el delantero ha acumulado 28 goles en 81 partidos, cifras que reflejan su impacto en el club pese a los problemas físicos que ha enfrentado. Incluso en la actual temporada, Cavani apenas disputó dos partidos oficiales: ingresó ante Platense y luego jugó frente a Racing el 20 de febrero, su última aparición en competencia oficial.

La dirigencia de Boca ha mostrado un respaldo constante al uruguayo durante este período crítico, reconociendo su trayectoria y el valor que aún aporta al equipo.

Un capítulo decisivo en la carrera de un histórico

La cirugía lumbar de Edinson Cavani marca un momento crucial tanto para el jugador como para Boca Juniors. No se trata únicamente de una intervención médica, sino de la posibilidad de extender su carrera profesional y de cumplir su deseo de retirarse jugando. Con el respaldo del club y la esperanza de una recuperación exitosa, el delantero buscará dar un último paso en su carrera antes de cerrar un ciclo que ha dejado una huella profunda en la historia reciente del fútbol argentino y uruguayo.

En el horizonte inmediato, Boca y sus seguidores estarán atentos al progreso de Cavani, conscientes de que su regreso no solo implica un refuerzo deportivo, sino también la culminación de una trayectoria marcada por goles, entrega y compromiso dentro y fuera del campo.