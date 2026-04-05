River busca consolidarse ante Belgrano en el Monumental: horario, y formaciones

Con realidades que encontraron nuevos matices en las últimas semanas, River y Belgrano se enfrentarán en el Monumental en un duelo clave por la 13ª fecha del Torneo Apertura, en la reanudación del certamen tras el parate por la fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 18, tendrá como árbitro a Yael Falcón Pérez y pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos inmediatos claros: el local busca seguir creciendo desde la llegada de Eduardo Coudet, mientras la visita pretende recuperar protagonismo con un impacto fuerte fuera de casa.

El presente de River muestra una evolución en los resultados, incluso cuando todavía permanece la sensación de estar lejos de su mejor versión futbolística. Sin embargo, el equipo consiguió dejar atrás la seguidilla adversa de los últimos encuentros del ciclo de Marcelo Gallardo y, entre el cierre de esa etapa, el interinato de Marcelo Escudero y los primeros partidos del Chacho, logró una cosecha de 13 de los últimos 15 puntos.

Ese repunte le permitió al Millonario acomodarse tanto en la tabla de su grupo como en la anual, un dato que le da todavía más relevancia al choque frente a Belgrano. La búsqueda será clara: encadenar la cuarta victoria consecutiva desde la llegada de Coudet y fortalecer su posición en la Zona B.

En el armado del equipo aparecen cambios obligados en ambos laterales. Fabricio Bustos volverá a sumar minutos por primera vez desde noviembre de 2025, ingresando por el lesionado Gonzalo Montiel, mientras que Matías Viña ocupará el lugar de Marcos Acuña, suspendido por acumulación de amarillas.

La estructura defensiva mantendrá a Santiago Beltrán en el arco, con una zaga que volverá a estar integrada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Como novedad, existe la posibilidad de que Germán Pezzella y/o Tobías Ramírez integren el banco de suplentes.

Las incógnitas en el mediocampo y el frente ofensivo

En la mitad de la cancha, River presenta una base más definida. La dupla compuesta por Aníbal Moreno y Fausto Vera asoma como una certeza, mientras que Tomás Galván mantendría su lugar como conector entre líneas, una función central para enlazar la salida con los hombres de ataque.

Más adelante, Sebastián Driussi aparece como la referencia ofensiva principal. Los otros lugares siguen abiertos y reflejan la competencia interna del plantel: Kendry Páez, Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas se disputan los espacios restantes en ofensiva.

Probable formación de River:

Santiago Beltrán

Fabricio Bustos

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Matías Viña

Fausto Vera

Aníbal Moreno

Tomás Galván

Ian Subiabre o Kendry Páez

Maximiliano Salas o Joaquín Freitas

Sebastián Driussi

Belgrano quiere recuperar su mejor versión

Del otro lado, Belgrano llega revitalizado tras su triunfo ante Atlético de Rafaela por Copa Argentina, un resultado que le permitió recuperar buenas sensaciones después de dos encuentros en los que había perdido impulso: la derrota ante Racing y la igualdad en el clásico frente a Talleres.

El conjunto de Ricardo Zielinski había protagonizado un inicio arrollador, manteniéndose invicto en los primeros partidos con 15 puntos sobre 21. Sin embargo, desde la caída frente a Huracán en Parque Patricios, el nivel comenzó a descender. Ahora, con la base titular disponible y la intención explícita de dar el golpe en el Monumental, el Ruso apostará por un once ya conocido. En ataque se perfila el regreso casi seguro de Lucas Passerini, acompañado por la creatividad de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, señalados como la usina futbolística del equipo cordobés.

Probable formación de Belgrano:

Thiago Cardozo

Alcídes Benítez

Leonardo Morales

Álvaro Ocampo

Federico Ricca

Franco Vázquez

Adrián Sánchez

Emiliano Rigoni

Lucas Zelarayán

Juan Velázquez

Lucas Passerini

Hora, TV y datos del partido

Los principales datos del encuentro:

Partido: River vs. Belgrano

River vs. Belgrano Competencia: Torneo Apertura - 13ª fecha

Torneo Apertura - 13ª fecha Hora: 18:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Monumental

Con la cima de la Zona B como objetivo inmediato para River y la ambición de Belgrano de protagonizar un nuevo batacazo en Núñez, el duelo promete peso competitivo y mucho en juego para ambos en la reanudación del torneo.