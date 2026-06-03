River busca repatriar a Mastantuono y Echeverri en el próximo mercado de pases

River Plate ya comenzó a delinear su estrategia para el próximo mercado de pases y tiene entre sus principales objetivos concretar un movimiento de alto impacto. La institución de Núñez apunta a recuperar a dos futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores que, pese a haber continuado sus carreras en Europa, mantienen un fuerte vínculo con el club que los formó.

Los nombres que aparecen en el radar son los de Franco Mastantuono y Claudio "Diablito" Echeverri, dos jugadores considerados entre las promesas más importantes que produjo River en los últimos años. Ambos representan proyectos futbolísticos de enorme proyección y forman parte de una generación que despertó expectativas tanto en el fútbol argentino como en el ámbito internacional.

Según indicaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, la dirigencia millonaria tiene previsto realizar consultas formales ante el Real Madrid y el Manchester City para conocer la viabilidad de obtener la cesión de los futbolistas por, al menos, una temporada.

La estrategia de River

La intención de River se apoya en una situación particular que atraviesan ambos jugadores. Desde el club consideran que ninguno de los dos tendría asegurado un papel protagónico inmediato en sus respectivos equipos europeos, circunstancia que podría abrir una ventana de negociación para una eventual salida temporal.

La idea de la dirigencia es explorar todas las alternativas disponibles y evaluar si existe margen para concretar operaciones que permitan el regreso de los futbolistas al fútbol argentino, al menos de manera transitoria.

Dentro de ese análisis, River buscará conocer la postura de ambas instituciones europeas respecto a posibles préstamos y las condiciones deportivas que podrían hacer viable una operación de ese tipo.

Los puntos centrales de la estrategia contemplan:

Consultas formales al Real Madrid por la situación de Franco Mastantuono.

Gestiones ante Manchester City por Claudio Echeverri.

La posibilidad de obtener préstamos por un mínimo de una temporada.

Aprovechar el contexto deportivo de ambos futbolistas en Europa.

Reforzar el plantel con jugadores formados en las divisiones inferiores del club.

El complejo escenario de Franco Mastantuono

Dentro de las dos situaciones que analiza River, la de Franco Mastantuono aparece como la más difícil de resolver. El volante ofensivo fue transferido al Real Madrid mediante una operación considerada histórica para el fútbol argentino. Sin embargo, durante su primera etapa en España no logró consolidarse como una pieza fija dentro del equipo.

Ese escenario genera interrogantes sobre cuál será el próximo paso en su carrera y obliga al club español a definir el rumbo deportivo del jugador. A pesar de ello, el regreso a la Argentina no parece ser una alternativa con demasiadas posibilidades en el corto plazo.

De acuerdo con la información disponible, el entorno de Mastantuono considera poco probable una vuelta al país, un elemento que agrega complejidad a cualquier intento de negociación que pueda impulsar River.

Mientras tanto, la situación permanece abierta a la espera de las decisiones que adopte el Real Madrid respecto del futuro inmediato del futbolista.

El interés permanente por Claudio Echeverri

La otra gran apuesta de River tiene como protagonista a Claudio "Diablito" Echeverri, un jugador que continúa siendo seguido de cerca por la institución. Echeverri pertenece al Manchester City y mantiene contrato con el club inglés hasta junio de 2028. Durante este período ha sumado experiencia en el Girona, situación que forma parte de su proceso de desarrollo dentro de la estructura deportiva vinculada a la entidad inglesa.

No es la primera vez que River intenta concretar su regreso. En el pasado, el club de Núñez ya realizó gestiones para recuperar al futbolista, aunque en aquella oportunidad el Manchester City optó por mantenerlo dentro del circuito europeo.

Ese antecedente refleja las dificultades que supone una negociación de estas características, aunque no elimina la posibilidad de que surjan nuevas oportunidades en el futuro mercado.

La ilusión que se sostiene en Núñez

A pesar de los obstáculos que presentan ambos casos, en River mantienen viva la expectativa de que el mercado de pases pueda ofrecer escenarios favorables.

La dirigencia entiende que las dinámicas del fútbol internacional suelen generar oportunidades inesperadas y considera que existen elementos que podrían favorecer eventuales conversaciones con los clubes europeos.

Entre esos factores aparece la buena relación institucional que River mantiene con el Manchester City, fortalecida a partir de la transferencia de Julián Álvarez, una operación que consolidó los vínculos entre ambas entidades.

A ello se suma el sentido de pertenencia que tanto Mastantuono como Echeverri conservan con la institución que los formó futbolísticamente. Ese componente emocional alimenta la esperanza de River de poder concretar, aunque sea de manera temporal, el regreso de dos futbolistas que representan parte del futuro y también del presente de una cantera que continúa proyectando talentos hacia el fútbol mundial.

Por el momento, el club se encuentra en una etapa de consultas y evaluación de posibilidades. Sin embargo, la sola intención de gestionar los regresos de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri marca la ambición con la que River afrontará el próximo mercado de pases, en busca de sumar jerarquía y recuperar a dos de las mayores joyas surgidas de sus divisiones inferiores.