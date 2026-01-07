River hizo oficial la llegada de Matías Viña y sumó su tercer refuerzo

El lateral izquierdo uruguayo Matías Viña fue anunciado este miércoles como tercer refuerzo de River luego de los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno de cara a la temporada 2026 y continuará trabajando bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

El defensor charrúa, que viene de ser campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo, arribó al conjunto de Núñez en calidad de cedido hasta diciembre del corriente año.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Matías Viña firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos.

Viña ya se encontraba realizando la pretemporada con el elenco millonario en San Martín de Los Andes desde el lunes pasado, pero hoy hizo oficial su llegada a La Banda con la ilusión de conquistar la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

Además, el fichaje del marcador de punta zurdo de 28 años se da luego de la salida de Milton Casco rumbo al Atlético Nacional de Colombia, en condición de libre, ya que River se había quedado sin reemplazante natural para Marcos Acuña en dicho puesto.

Luego de estampar su firma en el contrato que lo vincula a la institución riverplatense hasta fines del 2026, el futbolista uruguayo posó junto a al presidente Stéfano Di Carlo, Agustín Forchieri (secretario general) y Mariano Barnao (gerente de fútbol) en una imagen que fue compartida a través de las redes sociales del club.

Matías Viña y el Manto Sagrado





Asimismo, Viña podría tener su esperado debut con el cuadro de Núñez cuando se enfrente a Millonarios el 11 de enero y a Peñarol el 17, debido a que Acuña, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, arrastra una molestia que no garantiza su presencia en dichos encuentros.

Viña, tricampeón de América tras la reciente conquista con el Mengao y dos con Palmeiras, supo formar parte de la Roma bajo el mando de José Mourinho y logró alzarse con la UEFA Conference League, aunque fue perdiendo terreno en las consideraciones del DT y debió regresar a Brasil.