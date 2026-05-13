River le gana a Gimnasia y se ilusiona con las semifinales del Apertura

River Plate y Gimnasia le gana q a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El gol del Millonario lo hizo Driussi.

Facundo Colidio hizo una gran jugada por izquierda y asistió a Sebastián Driussi, quien se la acomodó para la zurda y de sobre pique fusiló a Nelson Insfrán.

PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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El "Millonario" sufrió una baja inesperada a minutos del comienzo del partido ante Gimnasia, ya que Gonzalo Montiel se lesionó durante la entrada en calor y quedó descartado para el encuentro. El lateral derecho, que había sido incluido entre los titulares por Eduardo Coudet, sintió una molestia muscular en la zona de los isquiotibiales y no pudo salir desde el arranque. En su lugar ingresó Fabricio Bustos, mientras que Ulises Giménez ocupó un lugar en el banco de suplentes.