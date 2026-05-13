Alerta alimentaria en Catamarca por sándwiches de miga sin registro sanitario

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Calidad Alimentaria, emitió una alerta alimentaria tras detectar irregularidades en la comercialización de sándwiches de miga elaborados por la fábrica "La Querencia".

La advertencia oficial apunta especialmente a la circulación de productos sin rotulado y sin los registros sanitarios correspondientes, situación que motivó el pedido de colaboración a la comunidad para informar cualquier caso detectado y permitir la intervención de las autoridades competentes.

Desde el organismo sanitario remarcaron la importancia de verificar cuidadosamente las condiciones de los alimentos antes de adquirirlos o consumirlos, especialmente en productos elaborados y comercializados para consumo masivo.

El pedido del Ministerio de Salud

La comunicación oficial difundida por la Dirección de Calidad Alimentaria solicitó a la población que, en caso de detectar productos de la marca "La Querencia" sin etiqueta o sin registros sanitarios, se comuniquen con las autoridades sanitarias provinciales.

Los teléfonos habilitados para realizar denuncias o informar irregularidades son:

3834 195 821

3834 054 294

Según se informó, el objetivo es que los equipos técnicos puedan intervenir rápidamente y tomar las medidas pertinentes frente a la detección de productos que no cumplan con las normas sanitarias vigentes. La advertencia forma parte de las acciones de control alimentario destinadas a resguardar la salud de los consumidores y garantizar que los productos comercializados cuenten con la aprobación sanitaria correspondiente.

La importancia del rotulado en los alimentos

Desde la Dirección de Calidad Alimentaria insistieron en la necesidad de que los consumidores revisen atentamente las etiquetas antes de comprar cualquier producto alimenticio.

El organismo recordó que todo alimento debe exhibir información clara y visible que permita identificar su procedencia, composición y condiciones de elaboración. Entre los datos que deben figurar obligatoriamente en el rotulado se encuentran:

Denominación de venta del producto.

Lista de ingredientes.

Contenido neto.

Origen del producto.

Nombre y dirección del elaborador.

Fecha de vencimiento.

La ausencia de cualquiera de estos elementos puede representar una irregularidad sanitaria y generar riesgos para el consumidor.

Los registros sanitarios obligatorios

Otro de los aspectos señalados por las autoridades sanitarias está relacionado con los registros habilitantes que deben poseer tanto los establecimientos elaboradores como los productos alimenticios. El Ministerio de Salud recordó que todos los alimentos deben contar con:

RNE (Registro Nacional de Establecimientos) o RPE (Registro Provincial de Establecimientos).

RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) o RPPA (Registro Provincial de Productos Alimenticios).

Estos registros permiten garantizar que el producto fue evaluado y aprobado por la autoridad sanitaria correspondiente. Además, constituyen un mecanismo fundamental para asegurar la trazabilidad y el control de los alimentos que llegan a los consumidores.

Recomendaciones

La Dirección de Calidad Alimentaria también difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir riesgos vinculados al consumo de productos sin control sanitario. Entre las principales advertencias se destacó la necesidad de no consumir alimentos que presenten:

Falta de etiqueta.

Rótulos rotos.

Etiquetas sucias o ilegibles.

Etiquetas superpuestas.

Rotulados alterados.

Según indicaron los profesionales del área, este tipo de irregularidades puede dificultar la identificación del origen real del producto y de sus condiciones de elaboración y conservación. La recomendación oficial apunta a reforzar la atención de los consumidores frente a productos que puedan presentar información incompleta o manipulada.