Manu La Serna avanzó a cuartos de final del Challenger de Córdoba

El catamarqueño Juan Manuel La Serna continúa consolidando su presente en el circuito Challenger sudamericano y volvió a dar una muestra de autoridad en el Challenger 50 de Córdoba, donde este miércoles logró clasificarse a los cuartos de final tras superar al capitalino Gonzalo Villanueva por 6/3 y 6/4.

Con un rendimiento sólido y un juego que volvió a apoyarse en la potencia de su servicio y la firmeza desde el fondo de la cancha, el tenista local consiguió una victoria importante que le permitió instalarse entre los ocho mejores del certamen y seguir avanzando en una competencia de relevancia dentro del circuito profesional sudamericano.

La actuación de La Serna ratificó además el buen momento que atraviesa en el torneo cordobés, donde ya había comenzado su participación con una victoria convincente en la primera ronda frente al tucumano Máximo Zeitune, a quien derrotó también en sets corridos por 6/3 y 6/4.

Un triunfo construido con autoridad

El encuentro de octavos de final frente a Gonzalo Villanueva mostró a un Juan Manuel La Serna firme desde el comienzo. El catamarqueño logró imponerse rápidamente en el desarrollo del primer set gracias a un esquema de juego basado en un servicio potente y en la solidez de sus golpes desde el fondo de la cancha.

Con esa fórmula consiguió marcar diferencias tempranas y administrar el desarrollo del parcial con autoridad. La efectividad en sus turnos de saque y la regularidad en los intercambios fueron claves para cerrar el primer capítulo por 6/3.

El segundo set presentó un escenario diferente en el arranque. Villanueva logró adelantarse 2-0 en el marcador y generó un momento de presión sobre el catamarqueño. Sin embargo, La Serna reaccionó rápidamente, recuperó el quiebre y volvió a tomar el control del partido. A partir de allí, el tenista local mostró nuevamente consistencia en su juego, revirtió el resultado y terminó sellando el parcial por 6/4, asegurando así su clasificación a los cuartos de final.

Un camino sólido en Córdoba

El desempeño de La Serna en el Challenger 50 de Córdoba viene mostrando regularidad desde el inicio del certamen. En la primera ronda ya había superado con claridad al tucumano Máximo Zeitune, también con parciales de 6/3 y 6/4. Ese triunfo inicial le permitió avanzar a octavos de final con confianza y sostener una línea de juego que volvió a aparecer frente a Villanueva.

Entre los aspectos más destacados del rendimiento del catamarqueño en el torneo aparecen:

La solidez en los golpes de fondo.

La efectividad del servicio.

La capacidad de reacción ante momentos adversos.

El manejo de los tiempos del partido.

La regularidad mostrada en ambos encuentros.

Con estos resultados, Juan Manuel La Serna sigue fortaleciendo su recorrido dentro del circuito Challenger sudamericano y sumando experiencia en competencias de nivel internacional.

El próximo desafío: Valerio Aboian

Ahora el tenista catamarqueño tendrá un nuevo compromiso en los cuartos de final del torneo. Este jueves enfrentará al porteño Valerio Aboian, quien llega a esta instancia luego de vencer al peruano Huertas del Pino.

El cruce pondrá frente a frente a dos jugadores argentinos en busca de un lugar en las semifinales del certamen cordobés, en un duelo que promete exigencia y un alto nivel competitivo. La Serna buscará mantener el nivel exhibido en las primeras rondas y continuar avanzando en un torneo que hasta el momento lo tiene como uno de los protagonistas destacados.

El respaldo institucional

Tras asegurar su clasificación entre los ocho mejores del Challenger de Córdoba, Juan Manuel La Serna también hizo público su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante su recorrido deportivo.

El tenista destacó especialmente el apoyo permanente brindado por la Provincia y por la Municipalidad de la Capital, respaldo que valoró en el marco de su participación en el circuito sudamericano.

Ese acompañamiento institucional forma parte del contexto en el que el deportista catamarqueño continúa desarrollando su carrera profesional, afrontando competencias de alto nivel y representando a Catamarca en torneos internacionales.