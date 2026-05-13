Tras la eliminación ante Belgrano, Carlos Tévez dejó de ser el DT de Talleres

La noticia sacudió las estructuras de Barrio Jardín. En una determinación que combina el análisis de resultados a largo plazo con el impacto inmediato de las derrotas sensibles, Talleres de Córdoba le puso fin al ciclo de Carlos Tevez al frente de su plantel profesional. La resolución fue comunicada de manera oficial por la Comisión Directiva del club albiazul, confirmando que, tras el vencimiento del contrato vigente, no se extenderá la relación laboral con el director técnico ni con su equipo de trabajo.

El detonante deportivo de esta desvinculación fue la reciente eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura, donde Talleres cayó ante su histórico rival, Belgrano, en una nueva edición del clásico cordobés. A pesar de los avances logrados en otros frentes, el desgaste emocional y deportivo que genera una derrota de esta magnitud terminó por inclinar la balanza hacia la no renovación del contrato.

Un balance de doce meses: del abismo a la estabilidad

Carlos Tevez había desembarcado en la institución cordobesa en julio de 2025, asumiendo el mando en un escenario deportivo sumamente complejo. El "Apache" llegó con la misión crítica de enderezar un rumbo que parecía perdido y lo logró con creces en su primera etapa. Bajo su conducción, el equipo consiguió:

Revertir un semestre adverso que amenazaba la estabilidad del club.

Cumplir con el objetivo de la permanencia, meta principal planteada para el cierre del año anterior.

Cosechar 26 puntos en el recientemente finalizado Torneo Apertura.

Esta producción de puntos no es un dato menor, ya que deja al conjunto cordobés en una posición expectante en la tabla anual, permitiéndole soñar y pelear seriamente por el regreso a las competencias internacionales al término de la temporada 2026. Sin embargo, en el fútbol de alto rendimiento, los procesos suelen verse interrumpidos por los resultados en partidos bisagra, y el clásico fue, en esta ocasión, el punto de no retorno.

El reconocimiento a la "jerarquía" y la "calidad humana"

A pesar de la salida, el club buscó dejar en claro que la relación finaliza en términos de mutuo respeto y gratitud. En un comunicado oficial cargado de emotividad, la institución destacó los valores personales y profesionales del ex entrenador de Independiente.

"Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tevez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad de trabajo", expresó el club.

El cierre del mensaje, un afectuoso "Córdoba y Talleres siempre serán tu casa", subraya que la gestión de Tevez dejó una huella positiva en la estructura interna de la entidad, más allá de que los resultados futbolísticos recientes obliguen a un cambio de aire.

El futuro inmediato: transición y Copa Argentina

Con el fixture de la temporada en pleno desarrollo, la directiva encabezada por Andrés Fassi no tiene margen para la pausa. Mientras se inicia formalmente la búsqueda de un sucesor que tome las riendas de cara a lo que resta del año, se ha dispuesto una estructura de transición para no descuidar la preparación física y táctica de los futbolistas.

El Cuerpo Técnico Institucional será el encargado de asumir la dirección de los entrenamientos de manera transitoria. Este equipo de trabajo está encabezado por:

Rodrigo Acosta

Ezequiel Carboni

La prioridad absoluta para este cuerpo técnico interino y para la dirigencia es el próximo compromiso oficial: los 16vos de final de la Copa Argentina. El plantel se mantiene a la espera de que la AFA confirme la fecha definitiva para el encuentro ante Atlético Tucumán, un partido que se presenta como la oportunidad ideal para lamerse las heridas del clásico y comenzar una nueva etapa con el pie derecho.