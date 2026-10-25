River le ganó 1-0 a Racing y quedó cerca de la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

River consiguió una victoria por 1-0 frente a Racing en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El resultado le permitió afirmarse en puestos de clasificación a los playoffs y acercarse a los lugares de acceso a la Copa Libertadores 2027 en la tabla anual.

Sin embargo, el triunfo dejó una preocupación de cara al Superclásico del próximo 1 de noviembre: Aníbal Moreno debió ser reemplazado durante el primer tiempo por una molestia física y su disponibilidad para enfrentar a Boca quedó pendiente de evaluación.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tuvo dificultades para imponer condiciones durante la primera etapa y le cedió la posesión a Racing. En la primera media hora, apenas generó una ocasión clara con Gonzalo Montiel, cuyo remate fue contenido por Facundo Cambeses, mientras que algunos errores defensivos le dieron oportunidades al visitante.

A los 33 minutos, River encontró la ventaja. Lautaro Rivero, titular en lugar del suspendido Lucas Martínez Quarta, conectó de cabeza un centro de Ángel Correa y marcó el 1-0.

Antes del descanso, el Millonario volvió a convertir por intermedio de Correa, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer, tras revisar la jugada en el VAR, anuló el tanto por considerar que Montiel obstruía la visión del arquero.

En el complemento, Cambeses le ganó un mano a mano a Correa y evitó el segundo gol de River. Más tarde, Thiago Almada tuvo otras oportunidades, aunque el local no consiguió ampliar la diferencia.

Aníbal Moreno, en duda para el Superclásico

La principal preocupación de River pasó por la situación de Moreno, quien dejó el campo de juego a los 17 minutos del primer tiempo. El mediocampista había quedado tendido tras una jugada en la que sintió una molestia y fue reemplazado por Lucas Silva.

El volante catamarqueño venía de superar una complicación lumbar y había regresado a la titularidad en el encuentro anterior frente a Belgrano. Su salida ante Racing representa un contratiempo para Ponzio, que deberá esperar una evaluación médica para conocer el alcance del problema físico.

Por el momento, no hay información confirmada que permita determinar si Moreno podrá estar disponible para el partido ante Boca. Los estudios y su evolución en los próximos días serán determinantes.

Las alternativas de River en el mediocampo

La situación también está condicionada por la ausencia de Fausto Vera, quien, según la información difundida, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el partido frente a Belgrano.

Ante ese panorama, Lucas Silva aparece como una de las alternativas para ocupar el eje del mediocampo. El cuerpo técnico deberá evaluar las opciones disponibles y definir la formación para visitar a Boca en la Bombonera.

La evolución de Moreno será uno de los principales focos de atención durante la semana previa al clásico, en un momento en el que River busca sostener su recuperación futbolística y llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles.