River le ganó a Aldosivi 2 a 0 y ya está en los playoffs del Torneo Clausura

River consiguió una victoria importante frente a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata. En un encuentro sufrido y de desarrollo complejo, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio logró imponerse por 2-0 y levantar la cabeza antes de la instancia de playoffs, luego de un partido en el que debió trabajar intensamente para encontrar los caminos hacia el triunfo.

Desde el comienzo, el equipo de Núñez asumió el protagonismo y buscó tomar la iniciativa del juego. Sin embargo, se encontró con un Aldosivi tácticamente ordenado, que optó por esperar bien replegado en su propio campo y reducir los espacios disponibles para la elaboración ofensiva del Millonario.

La postura del conjunto marplatense representó una dificultad para River, que no consiguió desarrollar con claridad su juego en los metros finales. A pesar de tener la iniciativa, el equipo de Ponzio careció de la fluidez y la profundidad necesarias para romper el cerrojo defensivo que había planteado el Tiburón.

El desarrollo mostró a un River con dificultades para traducir su protagonismo en situaciones concretas. Aldosivi, por su parte, sostuvo su planteo táctico y obligó al conjunto visitante a buscar alternativas para superar una estructura defensiva que le cerraba los caminos.

El blooper entre Otamendi y Beltrán que casi termina en gol

El complemento presentó uno de los momentos más delicados del encuentro para River. Un blooper protagonizado por Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi estuvo a centímetros de convertirse en el primer gol de Aldosivi y de modificar el desarrollo del partido.

La acción generó incertidumbre en el conjunto de Núñez, que hasta ese momento no había logrado destrabar el encuentro. El error entre ambos futbolistas dejó al Tiburón ante una posibilidad concreta de ponerse en ventaja, pero la intervención de la tecnología terminó siendo determinante para el desenlace de la jugada.

Después de las polémicas que se habían producido en el superclásico y del enojo generalizado en River, el uso del VAR volvió a ocupar un lugar central. En esta oportunidad, el trazado de líneas permitió detectar una posición adelantada en la acción que pudo haber significado el 1-0 de Aldosivi.

El árbitro Bryan Ferreira recibió la indicación correspondiente y el tanto del conjunto marplatense no fue convalidado. De esta manera, River evitó quedar en desventaja en un partido que ya presentaba dificultades desde lo futbolístico y que todavía no había podido resolver.

La tecnología, que había sido motivo de cuestionamientos en el contexto anterior del equipo, terminó siendo una herramienta decisiva para que el Millonario pudiera encontrar una oportunidad de abrir el marcador.

El VAR volvió a intervenir y Beltrán convirtió el penal

La intervención tecnológica no terminó con la anulación del gol de Aldosivi. Posteriormente, Bryan Ferreira recibió otro llamado del VAR por una mano de Andrés Vombergar dentro de la acción que derivó en una infracción favorable a River.

La revisión permitió señalar un penal para el equipo de Núñez, una oportunidad que podía cambiar el rumbo de un encuentro cerrado y en el que el conjunto de Ponzio había tenido dificultades para generar peligro con claridad.

Lucas Beltrán fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el gol que puso a River en ventaja. El tanto permitió destrabar el partido y le dio al Millonario la posibilidad de encarar el tramo final con otro escenario, después de haber atravesado un momento de riesgo ante la posibilidad de quedar abajo en el marcador.

El penal representó un punto de inflexión en el desarrollo. River consiguió transformar una situación favorable surgida a partir de la intervención del VAR en una ventaja concreta, mientras Aldosivi debió afrontar los minutos restantes con la obligación de buscar una respuesta.

Ángel Correa liquidó el encuentro en el cierre

Cuando el tiempo reglamentario estaba cumplido, Ángel Correa apareció para establecer el 2-0 definitivo y liquidar el partido para el equipo de Núñez.

El segundo tanto llegó en el momento en que River necesitaba cerrar una victoria que había resultado mucho más complicada de lo esperado. Después de un encuentro áspero, con dificultades para encontrar espacios y con una intervención decisiva de la tecnología, el Millonario logró asegurar los tres puntos en Mar del Plata.

La conquista de Correa terminó de consolidar el resultado y permitió que el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio se retirara del estadio José María Minella con una victoria que adquiere importancia en la previa de los playoffs.

El triunfo también dejó a River muy cerca de asegurarse la localía para los octavos de final, un objetivo que aparece como relevante de cara a la próxima instancia de la competencia.