River visita al descendido Aldosivi con la obligación de recuperarse

River visitará este jueves a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en el marco de la 16ª y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El encuentro marcará el cierre de una etapa del campeonato para ambos equipos, aunque con objetivos deportivos y realidades completamente diferentes.

El conjunto millonario llegará a este compromiso con la necesidad de recuperarse de la dura derrota sufrida frente a Boca en el Superclásico. La caída ante su clásico rival representó un golpe para el equipo, que ahora buscará reencontrarse con la victoria y cerrar la primera fase del torneo con un resultado favorable.

La importancia del partido estará vinculada directamente con las aspiraciones de River en la próxima instancia del campeonato. El equipo intentará asegurar la localía en los playoffs, una condición que se presenta como uno de los principales objetivos en esta última jornada de la fase regular.

El encuentro ante Aldosivi representa, en ese sentido, una oportunidad para dejar atrás el resultado adverso frente a Boca y recuperar confianza de cara a la etapa decisiva del Torneo Clausura. El Millonario sabe que necesita responder desde lo futbolístico y que el resultado de este jueves será determinante para sus aspiraciones inmediatas.

El equipo dirigido por Ponzio afronta el cierre de la fase regular

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio disputará su primer compromiso desde la caída en el Superclásico. La visita a Mar del Plata aparece como una instancia importante para cerrar la primera etapa del campeonato y comenzar a enfocarse en los playoffs.

River llega con la obligación de sumar una victoria que le permita cumplir con el objetivo de garantizar la localía. En un torneo que entra en su etapa definitoria, el resultado adquiere una relevancia particular, debido a que el equipo buscará posicionarse de la mejor manera posible para afrontar los cruces eliminatorios.

El desafío no será solamente conseguir los puntos, sino también dejar una imagen diferente respecto de la presentada en el enfrentamiento ante Boca. La derrota en el clásico constituye el antecedente inmediato de un equipo que ahora necesita recuperar el protagonismo y responder a las expectativas deportivas.

La última fecha de la fase regular ofrecerá, de esta manera, un escenario en el que River deberá concentrarse en su propio objetivo, con la necesidad de transformar el golpe recibido en el Superclásico en una oportunidad para fortalecerse antes de los playoffs.

Aldosivi afrontará su despedida de Primera División

Del otro lado estará Aldosivi, que llegará al encuentro luego de haber perdido la categoría en la fecha pasada. El Tiburón cayó ante Racing en Avellaneda y confirmó su descenso, por lo que la próxima temporada deberá competir en la Primera Nacional.

El partido ante River tendrá un significado especial para el conjunto marplatense, ya que será su último compromiso en Primera División antes de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino.

La situación del equipo local contrasta con la del Millonario. Mientras River buscará asegurar la localía en los playoffs y recuperarse de la derrota frente a Boca, Aldosivi afrontará el encuentro después de haber confirmado su pérdida de categoría.

El descenso se produjo tras la caída frente a Racing, un resultado que dejó al Tiburón sin posibilidades de continuar en la máxima división durante la próxima temporada. En ese contexto, el compromiso correspondiente a la última fecha del Clausura marcará el cierre de su participación en Primera.

La formación confirmada de Aldosivi

Aldosivi tiene definido el equipo titular para recibir a River en el estadio José María Minella.

La formación del Tiburón estará integrada por:

Arquero: Acosta.

Defensores: Moya, Breitenbruch, Pombo y Cufre.

Mediocampistas: Palavecino, Castro, García y Sosa.

Delantero: Gaitán.

Atacante: Vombergar.

El equipo marplatense afrontará el encuentro con esta alineación confirmada, en una jornada que marcará su despedida de la máxima categoría.

River también confirmó su equipo titular

El Millonario, por su parte, tiene definida la formación para visitar a Aldosivi. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio presentará una alineación con Santiago Beltrán en el arco y una estructura que buscará responder a la necesidad de conseguir un resultado favorable.

La formación titular de River será:

Arquero: Santiago Beltrán.

Defensores: Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván.

Enganche: Thiago Almada.

Delanteros: Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La presencia de estos futbolistas conformará el equipo que intentará conseguir la victoria en Mar del Plata y cumplir con el objetivo de asegurar la localía en los playoffs.