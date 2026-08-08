River perdió 1-0 con Tigre y es el único equipo sin puntos en el Clausura

River Plate volvió a perder y profundizó su crisis. El equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó 1-0 ante Tigre en Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, y sumó su quinta derrota consecutiva en el semestre.

El único gol del encuentro fue convertido por Nacho Russo sobre el final, cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles. La derrota volvió a dejar al Millonario sin puntos y sin goles en el campeonato.

El presente del conjunto de Núñez es preocupante: acumula cinco caídas consecutivas desde el comienzo del semestre y todavía no logró marcar en el torneo.

Tigre golpeó sobre el final

El partido disputado en el estadio de Tigre tuvo un desarrollo parejo y River no logró encontrar los caminos para romper el cero.

Cuando el encuentro ingresaba en su tramo final, Nacho Russo apareció para marcar el 1-0 y darle al Matador una victoria que profundizó el mal momento del equipo de Coudet.

Con este resultado, River continúa sin sumar en el Clausura y tampoco consiguió convertir en las cuatro fechas disputadas.

El homenaje a Jorge Messi

Antes del comienzo del partido, el fútbol argentino también tuvo un momento de recogimiento por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció a los 68 años en Rosario.

Los jugadores de Tigre y River ingresaron al campo de juego con brazaletes negros en señal de duelo.

Además, se realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, como parte del homenaje dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los partidos de las distintas categorías del fútbol argentino.