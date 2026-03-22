River pierde 1-0 con Estudiantes de Río Cuarto y busca su tercera victoria consecutiva

River visitara esta tarde a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Antonio Candini, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Eduardo Coudet irá por su tercera victoria al hilo como DT del Más Grande, frente a un rival muy necesitado de sumar puntos. Todo lo que hay que saber del duelo y cómo verlo en vivo.

El Millonario se ubica sexto en la Zona B con 17 puntos, pero si gana terminará la fecha segundo y dará un gran paso hacia la clasificación a los playoff. Por el contrario, el León del Imperio marcha último con apenas 4 unidades y debe revertir su mal presente para conseguir la permanencia en Primera.

Cómo ver en vivo River vs. Estudiantes de Río Cuarto

El encuentro entre el Más Grande y el León del Imperio en Córdoba será televisado por la señal de TNT Sports, exclusiva del Pack Fútbol. También lo vas a poder seguir vía streaming por el canal de Youtube de La Página Millonaria y el minuto a minuto en la web.

Terna arbitral de River vs. Estudiantes RC

Árbitro : Nazareno Arasa

: Nazareno Arasa Asistente 1 : Gabriel Chade

: Gabriel Chade Asistente 2 : Marcos Horticolou

: Marcos Horticolou Cuarto árbitro : Emanuel Ejarque

: Emanuel Ejarque VAR: Salomé Di Iorio

Salomé Di Iorio AVAR: Lucas Germanotta

Las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Páez o Quintero o Freitas; Ian Subiabre y Sebastián Driussi.

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila.

Antecedentes de River vs. Estudiantes RC

Será la segunda presencia del Millonario en territorio riocuartense, el cual visitó el 4 de marzo de 1984 en el marco de la tercera jornada del Grupo D del Torneo Nacional, que dicho año disputaba su penúltima edición. En aquel compromiso, River, que era dirigido por Luis Cubilla, empató 2-2 con goles de Edgardo Omar Teglia y Eduardo Omar Saporiti, mientras que Ariel Ramonda anotó un doblete para los locales. En la formación de aquel día había figuras ilustres de la talla de Nery Pumpido, Américo Gallego y Enzo Francescoli, entre otros.

Dos semanas después fue el turno del partido en el Monumental. Con goles del Beto Alonso, que no había jugado en Córdoba, el Tolo Gallego y Alfredo De los Santos, River se hizo con los tres puntos en una ajustada victoria por 3-2, la cual también contó con los tantos de Raúl Vargas Ríos (x2), y encaminó su clasificación a los octavos de final.