River Plate 2 - Estudiantes 0: El Millonario es líder de la Zona B

En una jornada decisiva para sus aspiraciones en el certamen nacional, River Plate logró destrabar un encuentro de alta complejidad en tierras cordobesas y se llevó tres puntos de oro que transforman el presente del equipo. Tras un desarrollo inicialmente cerrado y parejo, el conjunto visitante consiguió imponer su jerarquía técnica en la segunda mitad para sellar una victoria necesaria que lo posiciona en una situación de privilegio absoluto dentro de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

El quiebre del cero y el dominio en el complemento

La apertura del marcador llegó tras una intensa búsqueda por parte de los dirigidos por la banda roja, quienes lograron acelerar su ritmo de juego apenas comenzado el periodo final. Fue precisamente a los 25 minutos del segundo tiempo cuando se produjo el quiebre definitivo del cero: Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución desde los 12 pasos y, con un remate certero, puso el 1-0 parcial en Río Cuarto. Esta anotación obligó al equipo local a adelantar sus líneas, lo que permitió que River comenzara a manejar los tiempos del partido con una serenidad que hasta ese momento le había sido esquiva frente a la férrea resistencia de Estudiantes.

Contragolpe letal y la cima del torneo

Sobre el cierre del encuentro, cuando la presión del dueño de casa se hacía sentir en busca del empate, el equipo visitante encontró el espacio necesario para liquidar la historia de manera definitiva. A los 45+9' del segundo tiempo, en la última jugada del cotejo, Maxi Salas capitalizó un contragolpe fulminante que dejó sin respuestas a la defensa rival y estableció el 2-0 definitivo. Tras el festejo, el árbitro marcó el final del partido a las 19:46hs, certificando un triunfo que tiene un peso específico directo en la tabla de posiciones.

Con este resultado, el "Millonario" logra alcanzar la línea de Independiente Rivadavia en lo más alto de su grupo. Si bien este liderazgo se mantiene de forma momentánea a la espera de lo que suceda en el enfrentamiento entre los mendocinos y Rosario Central, la victoria representa un salto de calidad en la lucha por el título, consolidando la efectividad de un equipo que supo golpear en los momentos justos para quedarse con el festejo en el Estadio Antonio Candini.