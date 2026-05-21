River Plate avanza por Otamendi: acuerdo verbal y un contrato por 18 meses

El nombre de Nicolás Otamendi comenzó a ocupar el centro de la escena en el mundo de River Plate luego de que trascendiera la existencia de un acuerdo verbal para que el defensor campeón del mundo se convierta en refuerzo del club una vez finalizada su participación con la selección argentina en el Mundial 2026.

La posibilidad de incorporar a uno de los referentes más importantes del fútbol argentino en la última década aparece como uno de los grandes objetivos del Millonario para afrontar el tramo decisivo de la temporada, especialmente pensando en la competencia internacional y en la planificación deportiva posterior a la Copa del Mundo.

Mientras River todavía tiene por delante compromisos determinantes en el semestre, el escenario de mercado ya comenzó a moverse con fuerza. El equipo debe disputar dos encuentros clave, entre ellos la definición del título del Torneo Apertura frente a Belgrano en Córdoba, pero el entrenador Eduardo Coudet ya proyecta el armado del plantel para la etapa más exigente del calendario, donde el objetivo principal estará puesto en la Copa Sudamericana.

El acuerdo verbal y el contrato que prepara River

La información fue revelada por el periodista Gustavo Yarroch durante una emisión de ESPN, donde aseguró que Otamendi tendría un acuerdo de palabra cerrado con River Plate para transformarse en la primera incorporación del club después del Mundial.

Según trascendió, la institución de Núñez le ofrecería un contrato por 18 meses al zaguero central, quien actualmente tiene 38 años y viene de completar una temporada con continuidad absoluta en Benfica.

En el conjunto portugués, Otamendi no solo mantuvo regularidad futbolística, sino que además ejerció la capitanía del equipo y se consolidó como una referencia dentro del vestuario. Su trayectoria también lo posiciona como el defensor argentino más ganador de la historia, con un total de 27 títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La despedida del Benfica

En paralelo a las versiones sobre su llegada a River, desde Portugal también comenzaron a surgir señales concretas sobre su salida de Benfica. El periodista Nuno Paralvas informó en el diario A Bola que el futbolista ya habría comunicado su decisión a José Mourinho.

La publicación sostuvo además que el defensor "fichará por River Plate tras la participación de Argentina en el Mundial" y remarcó que su salida del club portugués era considerada "previsible", pese a que el jugador contaba con varias alternativas sobre la mesa, incluidas ofertas provenientes de clubes europeos y saudíes.

El propio Otamendi alimentó las especulaciones semanas atrás cuando utilizó sus redes sociales para despedirse de Benfica con un extenso mensaje cargado de emoción.

"Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes... y cada uno de ellos valió la pena", expresó el defensor.

Horas después, una nueva publicación del jugador volvió a despertar ilusión entre los simpatizantes de River. En esa oportunidad compartió una frase de tono reflexivo acompañada por una cita bíblica: "Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el por qué tuviste que esperar".

Una trayectoria de peso internacional

Otamendi arribó a Benfica a mediados de 2020 procedente de Manchester City en una operación valuada en 15 millones de euros, que incluyó además el intercambio con la salida de Rúben Dias hacia el conjunto inglés.

Desde entonces disputó un total de:

281 partidos

18 goles

14 asistencias

Durante su etapa en Lisboa obtuvo:

2 Supercopas de Portugal

1 Liga

1 Copa de la Liga

El ciclo en Benfica es considerado el mejor de su carrera a nivel clubes y terminó consolidándolo como uno de los líderes futbolísticos y anímicos de la institución portuguesa.

El sueño de jugar en River

En caso de concretarse oficialmente su incorporación, Nicolás Otamendi cumplirá uno de los deseos más importantes de su carrera: jugar en el club del cual manifestó ser hincha en reiteradas oportunidades.

Mientras tanto, en River predomina la cautela a la espera de definiciones formales. Sin embargo, el presidente Stefano Di Carlo dejó en claro que el club buscará reforzarse para afrontar la segunda parte de la temporada.

"River se va a reforzar. Eso es un hecho. Las ventanas del mercado de pases son el momento oportuno para abordar todos y cada tema que se plantee en términos de incorporaciones, salidas o renovaciones. Nos vamos a reforzar", sostuvo el dirigente durante una entrevista en el programa Y ya lo ve, emitido por el canal de streaming Love/ST.

En lo inmediato, River afrontará una agenda decisiva. El conjunto millonario jugará este domingo desde las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes ante Belgrano para definir el trofeo del Torneo Apertura. Luego, el miércoles a las 21:30, enfrentará a Blooming por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, competencia en la que tiene encaminada la clasificación a los octavos de final.