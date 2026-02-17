River Plate inicia su camino en la Copa Argentina con la presión de comenzar ganando

La Copa Argentina siempre reserva un misticismo especial, ese escenario donde las distancias jerárquicas se ponen a prueba bajo el formato de eliminación directa. Este martes, a partir de las 22:00 horas, River Plate hará su presentación oficial en los 32avos de final del certamen nacional. El escenario elegido para este estreno es el Estadio La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, San Luis, un recinto que se prepara para recibir al conjunto de Núñez en un duelo que será transmitido en vivo por las señales de TyC Sports y TyC Sports Play.

El presente de River

El equipo conducido técnicamente por Marcelo "El Muñeco" Gallardo llega a este compromiso atravesando un proceso de reconfiguración forzada debido a diversas ausencias médicas y suspensiones. La noticia más destacada en la previa sigue siendo la situación de su capitán y referente, Franco Armani. El experimentado arquero continúa fuera de la nómina oficial al no contar todavía con el alta médica. Tras dos semanas de entrenamientos sin la continuidad competitiva necesaria, el cuerpo técnico ha optado por la prudencia, decidiendo no acelerar su retorno a las canchas.

Ante este panorama, la responsabilidad de custodiar el arco recae nuevamente sobre Santiago Beltrán, quien se perfila como el titular indiscutido para este compromiso. Pero las ausencias no terminan allí: el lateral Marcos Acuña también ha sido descartado para el viaje a San Luis, obligando a Gallardo a buscar alternativas en la última línea, donde Lautaro Rivero aparece como el principal candidato para ocupar esa vacante.

No obstante, no todas son dificultades para el "Millonario". El equipo celebra el regreso de Fausto Vera, quien ya cumplió su fecha de suspensión y está habilitado para reordenar el mediocampo. A él se suman Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, ambos en óptimas condiciones físicas para integrar el once inicial desde el primer minuto.

En el frente de ataque, la juventud toma el protagonismo. Agustín Ruberto se mantiene como una opción firme y consolidada para la delantera, mientras que su acompañante surge de una duda que el entrenador despejará minutos antes del pitazo inicial: la experiencia de Facundo Colidio o el desparpajo del juvenil Ian Subiabre.

Ciudad Bolívar: un rival con rodaje

Del otro lado del campo estará Ciudad Bolívar, un equipo bonaerense que atraviesa un momento histórico tras su reciente ascenso a la Primera Nacional. A diferencia de River, el conjunto dirigido por Diego Funes llega con un ritmo de competencia muy fresco. En su debut en la segunda categoría del fútbol argentino, rescató un empate 1-1 ante Godoy Cruz, demostrando que puede competir de igual a igual ante rivales de fuste.

La preparación de Bolívar ha sido intensa. A menos de 48 horas del cruce con River, el equipo sumó minutos en un amistoso informal de 45 minutos contra Juventud Unida de San Luis. Aunque el ensayo terminó 0-0, la prueba fue vital para que aquellos futbolistas que no tuvieron acción en el inicio del torneo lograran ritmo de juego.

Cabe destacar que este enfrentamiento ya tiene un antecedente cercano: ambos clubes se midieron en esta misma instancia durante la edición 2025, encuentro que terminó con una victoria para River por 2-0. Ciudad Bolívar buscará, en esta oportunidad, torcer la historia y dar el golpe ante el gigante de Núñez.

Detalles técnicos y formaciones probables

Para los analistas y aficionados, los datos técnicos del encuentro son los siguientes:

Sede: Estadio La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis).

Horario: 22:00.

Televisación: TyC Sports / TyC Sports Play.

Probable formación de River Plate:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de Ciudad Bolívar:

Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Tomás Rambert; Guillermo Sánchez, Arnaldo González y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.