Newell's logró un agónico empate ante Riestra y ambos siguen en el fondo de la tabla

Deportivo Riestra y Newell's Old Boys igualaron 1-1 este lunes en un deslucido partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Guillermo Laza.

El único gol del encuentro para los comandados por Gustavo Benítez lo convirtió Nicolás Benegas, a los 35 minutos del primer tiempo, mientras que Ignacio Ramírez de penal anotó la igualdad para la "Lepra", a los 43' del complemento.

Con este resultado, ambos equipos continúan sin sumar de a tres en el campeonato local y se complicaron en la tabla anual, clasificación que otorga una plaza para la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino.

El elenco albinegro deberá medirse ante Huracán el próximo sábado desde las 19:15 en condición de local por la sexta fecha del certamen argentino. En tanto, los dirigidos por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez visitarán a Banfield, el mismo día a partir de las 17:00.

Los dirigidos por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez rescataron un punto necesario, sobre el final desde los doce pasos, ya que acumulaban tres derrotas y una sola igualdad conseguida ante Independiente en la segunda jornada.

Riestra golpeó primero por medio de Nicolás Benegas, quien aprovechó un mal despeje de la defensa rosarina para abrir el marcador en una deslucida primera mitad, pero en la que contaba con cierta superioridad.

En el complemento, parecía que el resultado no sufriría modificaciones por el desarrollo del encuentro. No obstante, una entrada desmedida dentro del área por parte de Matías Ariel García sobre Armando Méndez, derivó en el penal y posterior igualdad de Ignacio Ramírez para Newell's.

Síntesis de Deportivo Riestra - Newell's Old Boys por la quinta fecha del Torneo Apertura:

Torneo Apertura 2026.

Zona A - Fecha 5.

Deportivo Riestra 1 - 1 Newell's.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Nicolás Lamolina.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Jonatan Goitía; Nicolás Sansotre, Pablo Daniel Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Newell's: Gabriel Arias; Jherson Mosquera, Oscar Salomón, Saúl Salcedo, Armando Méndez; Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera; Luciano Herrera, Matias Cóccaro, Facundo Guch; Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Gol en el primer tiempo: 35m. Nicolás Benegas (D).

Gol en el segundo tiempo: 43m. Ignacio Ramírez (N).

Cambio en el primer tiempo: 30m. Ignacio Ramírez por Matias Cóccaro (N).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Walter Núñez por Facundo Guch (N); al inicio Nicolás Goitea por Oscar Salomón (N); 29m. Franco Orozco por Luciano Herrera (N); 31m. Gabriel Obredor por Jonathan Herrera (D); 31m. Matías Ariel García por Jonatan Goitía (D); 32m. Juan Randazzo por Rodrigo Gallo (D); 36m. David Sotelo por Marcelo Esponda (N).