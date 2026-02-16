La encrucijada del "Muñeco": entre el fin de ciclo y la danza de sucesores en River Plate

El fútbol argentino asiste a un escenario que, hasta hace poco, parecía inimaginable: el cuestionamiento frontal a la continuidad de Marcelo Gallardo en River Plate. Lo que comenzó como un murmullo tras un 2025 para el olvido se ha transformado en un griterío mediático y popular luego de dos resultados que han calado hondo en la estructura del club de Núñez. La crisis no es solo de resultados, sino de identidad, y los nombres para una eventual sucesión ya recorren los pasillos del Estadio Monumental.

El detonante: Tigre y Argentinos Juniors

La estabilidad del cuerpo técnico comenzó a resquebrajarse seriamente tras la lapidaria derrota 1-4 frente a Tigre, un resultado que dejó al desnudo falencias defensivas y una alarmante falta de respuestas anímicas. Sin embargo, cuando se esperaba una reacción inmediata, la sorpresiva y dura caída ante Argentinos Juniors terminó de sumar un eslabón crítico a esta cadena de frustraciones.

A todas luces, el equipo juega mal y carece de una línea de juego clara. Los millonarios refuerzos incorporados para esta temporada no logran encajar en la estructura táctica.

El cuerpo técnico parece no encontrarle la vuelta ni a los intérpretes ni a los esquemas necesarios para revertir la situación.

A pesar de que la dirigencia, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, decidió apostar por la renovación del "Muñeco" buscando una redención tras el mal año anterior, el inicio de este torneo ha despertado rumores que eran impensados apenas unas semanas atrás.

El radar de los sucesores

Con la palabra "fin de ciclo" circulando con fuerza, el entorno del club y las redes sociales ya han puesto sobre la mesa cinco candidatos con perfiles distintos, aunque con un denominador común: la mayoría conoce la idiosincrasia de la institución.

1. Santiago Solari: El "Indiecito" y el nexo con Madrid

Es, sin duda, el tapado de la lista y el nombre que más impacto ha causado. Actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid, Solari es un producto genuino de la cantera millonaria. La información sugiere que ya se habría reunido con un nexo que podría facilitar su desembarco en Núñez. Su currículum incluye pasos por el banquillo del Real Madrid (2018-2019) y el América de México (2021-2022), aportando una jerarquía internacional difícil de igualar.

2. Los hombres de la casa: Mística y pertenencia

Tres nombres surgen casi por inercia cada vez que el banco de River tambalea, todos con un pasado glorioso como futbolistas del club:

Pablo César Aimar: Un símbolo de la elegancia riverplatense y siempre en la consideración por su perfil formativo y técnico.

Eduardo Coudet: Un nombre que garantiza intensidad y que ya ha demostrado capacidad para gestionar equipos con altas presiones.

Hernán Crespo: Con experiencia en el fútbol local e internacional, "Valdanito" siempre aparece como una opción de paladar negro.

3. Ariel Holan: El candidato del éxito reciente

La novedad absoluta en esta nómina es Ariel Holan. A diferencia de los anteriores, su postulación no nace de un pasado como jugador del club, sino de su presente inmediato. Holan viene de coronarse y concretar un exitoso paso reciente por Rosario Central, lo que lo posiciona como una alternativa táctica probada y con vigencia de campeón.

El respaldo popular y la última trinchera

A pesar del vendaval de críticas de la prensa especializada, que hoy parece unánime en su diagnóstico negativo, Gallardo retiene un activo invaluable: el cariño de los hinchas. En cada presentación en el Monumental, el "Muñeco" es recibido con ovaciones, un gesto de gratitud eterna por su histórica gestión y los títulos conseguidos.

Desde el seno del cuerpo técnico intentan transmitir calma. Matías Biscay, ayudante de campo y mano derecha de Gallardo, fue el encargado de dar la cara tras la última derrota, asegurando: "Trataremos de seguir por nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir".

San Luis: La frontera definitiva

El margen de error se ha reducido al mínimo. Mañana martes, River Plate se enfrentará a Ciudad de Bolívar en San Luis, en un duelo correspondiente a la Copa Argentina. El contexto es dramático:

Un triunfo representaría el oxígeno necesario para calmar las aguas y trabajar con cierta previsibilidad. Una eliminación temprana ante un rival de menor jerarquía podría transformar la danza de nombres en una realidad insostenible para la permanencia de Marcelo Gallardo.

El destino del ciclo más exitoso de la historia reciente de River parece pender de un hilo, balanceándose entre la lealtad a un ídolo y la urgencia de resultados que el prestigio del club exige.

