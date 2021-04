River quiere encaminar su clasificación a cuartos ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

River Plate, segundo en la Zona A a cinco unidades del líder Colón, buscará consolidarse entre los equipos que clasificará a los cuartos de final cuando visite este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene a su DT Gustavo Coleoni y cuatro jugadores con coronavirus, en uno de los partidos que se jugarán por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional (LPF).



El encuentro se jugará este viernes desde las 21.30 en el nuevo estadio Madre de Ciudades, que se inauguró con la goleada de River ante Racing en la final de la Recopa Argentina, el 5 de marzo, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.



River suma cinco fechas sin derrotas y en su última presentación venció a Colón, por 3 a 2, dejándolo sin invicto en el torneo, en un partido jugado en el estadio Monumental de Núñez que le permitió estirar una serie positiva que lo ubicó en el segundo puesto con claras chances de clasificar y en un momento muy importante, ya que está por comenzar su participación en la Copa Libertadores y el desgaste del plantel se hará sentir con la doble competencia..



Para jugar en Santiago, Gallardo no podrá repetir la formación que le ganó a Colón: el uruguayo Nicolás de la Cruz no se recuperó de un golpe en la rodilla derecha y no viajará. En su lugar jugará el colombiano Jorge Carrascal.

Central Córdoba también necesita los puntos porque está sexto pero a sólo dos unidades de River, en una zona en la cual entre el segundo y el décimo hay apenas cuatro unidades de diferencia.



El equipo santiagueño fue golpeado en la últimas horas con el covid positivo de Coleoni, el arquero Andrés Mehring, el defensor uruguayo Federico Andueza, el mediocampista Juan Galeano (quien generalmente es suplente) y un habitual recambio como el delantero Carlos Lattanzio.