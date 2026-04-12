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River y Racing empatan 0-0 en Avellaneda por el Torneo Apertura

La Academia de Gustavo Costas es local del Millonario de Chacho Coudet, que arriba al encuentro con cuatro victorias al hilo en el plano local. Transmite ESPN Premium a las 20

12 Abril de 2026 19.59

Este domingo, Racing se enfrenta ante River por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos vienen de debutar en la Copa Sudamericana, pero tuvieron resultados diferentes: la Academia le ganó de visitante a Independiente Petrolero por 3 a 1, mientras que el Millonario no pudo con Blooming en Bolivia y empató 1 a 1. El partido entre el equipo de Gustavo Costas y el del Chacho Coudet promete muchas emociones, ya que los de Avellaneda necesitan el triunfo para consolidarse dentro de los ocho primeros puestos de la Zona B y los de Núñez quieren los tres puntos para no perderle pisada a Independiente Rivadavia.

El partido se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, popularmente conocido como el Cilindro de Avellaneda, y será transmitido por la señal de ESPN Premium.

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