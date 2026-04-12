Díaz Dian y Rodríguez ganaron el Rally de Valle Viejo de punta a punta

El Rally de Valle Viejo tuvo un claro dominador: Agustín Díaz Dian, junto a su navegante Javier Rodríguez, se quedó con la victoria en la clasificación general tras liderar la competencia de principio a fin, marcando el ritmo en cada tramo y consolidando un triunfo contundente.

El binomio no solo se impuso en la general, sino que también dominó la categoría A1, donde registró un tiempo total de 38:12.83. Allí, el segundo lugar fue para Andrés Lulich - David Gallo (+1:33.35), mientras que Cristian Almonte - Luis Martín Catalfamo completaron el podio en la tercera posición (+1:47.65).

En la categoría N2, la victoria quedó en manos de Eluney Codigoni - Julio Aparicio, quienes se destacaron con un tiempo de 40:41.05. Fueron escoltados por Ignacio Ferreyra - Alejandro Ferreyra (+1:38.07), mientras que Mariano Sorda - Marcelo Daniel Sorda ocuparon el tercer lugar (+2:48.19).

Por su parte, en la N1, Juan Pablo Barrionuevo - Emiliano Pérez lograron una gran actuación para quedarse con el primer puesto con un tiempo de 41:11.18. El segundo lugar fue para Marcelo Soria - Mauro Soria (+1:11.40) y el tercer puesto para Ney Carrizo - Emiliano Carrizo (+3:52.45).

En la categoría NH, Gabriel Giordano - Daniel Esteban Agudo se llevaron la victoria tras completar la prueba en 41:33.78. Detrás finalizaron Carlos Giménez - Exequiel Amaya (+40.74) y Samuel Gómez - Emilec Gómez (+4:38.29), completando el podio.

La competencia, organizada por el grupo Rallyceros, volvió a demostrar un gran nivel deportivo y convocó a destacados binomios que brindaron un espectáculo de primer nivel en los exigentes caminos de Valle Viejo.

Desde la organización destacaron: "Estamos muy contentos con el desarrollo de la carrera, el nivel de los pilotos y la respuesta del público. Valle Viejo volvió a vivir una verdadera fiesta del rally, y eso nos impulsa a seguir trabajando para que este deporte siga creciendo".