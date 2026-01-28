River recibe a Gimnasia en el Monumental con el "Colo" Moreno ¿entre los titulares?

River Plate recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura, con el objetivo de sumar su segundo triunfo consecutivo y comenzar a afirmarse en el arranque del campeonato. Será el primer partido del año como local para el conjunto de Marcelo Gallardo, que buscará hacerse fuerte ante su gente.

El encuentro se disputará desde las 20 horas, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y tendrá a Germán Delfino a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, en un duelo que promete intensidad y atractivo por el presente inmediato de ambos equipos.

El Millonario llega a este compromiso luego de un ajustado triunfo por 1-0 ante Barracas Central, en condición de visitante, en el debut del certamen. En aquel encuentro, el único gol fue convertido por Gonzalo Montiel, uno de los referentes del plantel, en un partido que mostró a un River sólido, aunque todavía en proceso de rodaje tras el inicio de la temporada oficial.

Para este segundo compromiso, Gallardo deberá volver a realizar modificaciones obligadas. Al igual que en la primera fecha, el entrenador no podrá contar con Franco Armani, quien continúa recuperándose de una lesión en el gemelo derecho. Por ese motivo, el arco volverá a estar custodiado por Santiago Beltrán, quien tuvo un correcto desempeño en el estreno del torneo.

El cuerpo técnico evalúa repetir gran parte de la estructura que comenzó el campeonato, con una defensa que combina experiencia y juventud, un mediocampo dinámico y una delantera con variantes ofensivas. La intención será mantener el equilibrio, mejorar la eficacia en ataque y aprovechar el apoyo del público en el Monumental.

Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima La Plata, que llega a Núñez con confianza tras lograr un importante triunfo por 2-1 frente a Racing, en La Plata, en la primera fecha del Apertura. En ese encuentro, el Lobo dio uno de los golpes de la jornada, con un rendimiento sólido y un hecho destacado: el gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, que rápidamente se convirtió en una de las imágenes del inicio del torneo.

Además, el partido tendrá un condimento especial por el regreso de Ignacio Fernández al estadio Monumental. El mediocampista, que dejó River en condición de libre, volverá a pisar Núñez vistiendo la camiseta del conjunto platense, en un cruce que seguramente despertará sensaciones encontradas entre los hinchas millonarios.

Gimnasia intentará repetir el nivel mostrado en su debut, apostando al orden táctico, la intensidad en el mediocampo y la velocidad de sus atacantes. Para el equipo dirigido por Fernando Zaniratto, el desafío será sostener su buen inicio ante uno de los principales candidatos al título y en un escenario históricamente complejo.

Con ambos equipos entonados tras un debut exitoso, el duelo promete ser una prueba exigente para River y una oportunidad para Gimnasia de ratificar su arranque positivo. En Núñez, el Millonario buscará seguir sumando y empezar a marcar el ritmo del Torneo Apertura.

Posibles formaciones

River Plate:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia y Esgrima (LP):

Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.