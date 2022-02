River recibe a Patronato en busca de su primer triunfo en la Copa de la Liga

River Plate busca este miércoles la recuperación frente a Patronato de Paraná como local, en el encuentro por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la zona A.



El partido se juega desde las 21.30 en el estadio Monumental, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Pablo Dóvalo.



El conjunto de Marcelo Gallardo, el que más y mejor incorporó en el último mercado de pases con las llegadas de Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco, entre otros, cayó en el debut ante Unión de Santa Fe (1-0).



El rendimiento de River dejó muchas dudas, ya que fue superado en intensidad y sobre todo a la hora de jugar, más allá que dominó en la posesión de la pelota, con un porcentaje cercano al 75 por ciento.



La principal sorpresa que se observó en el primer partido fue la entrada desde el inicio del colombiano Quintero, uno de los héroes de la Libertadores 2018 contra Boca en Madrid, que salió del campo antes del complemento.



De hecho, el mediocampista, de último paso por el fútbol de China, dejó el partido y se lo observó con hielo en la rodilla izquierda ya en el banco de suplentes. El principal candidato a ocupar su lugar es José Paradela, uno de los que aún no terminó de asentarse en el "Millonario".



Otro que aparecería desde el inicio es Andrés Herrera, quien llegó desde San Lorenzo, en el lateral derecho aunque esto lo decidirá el entrenador sobre la hora, debido a que lucha por ese puesto con Milton Casco -que podría aparecer en el otro costado por Elías Gómez-.



El DT continúa esperando por Robert Rojas y Agustín Palavecino, descartados de la lista de concentrados por sus respectivas lesiones y tampoco tendrá al colombiano Jorge Carrascal, que viajó este martes para Moscú, Rusia, donde será nuevo futbolista de CSKA.



“Lo bueno es que pasa en esta primera fecha, nos sirve para darnos cuenta que los rivales nos van a jugar con esta intensidad, con este enfoque, tenemos que estar preparados para eso. Se va a presentar en la mayoría de los partidos que juguemos. Viene bien que pase ahora”, reconoció Gallardo post derrota en Santa Fe.



Del otro lado, Patronato de Paraná -cayó con Argentinos por 1-0 en Entre Ríos- necesita un triunfo para escaparle a la zona del descenso e intentará cortar los circuitos de juego de River, según detalló el entrenador, Iván Delfino, con un planteo que se mantendrá con el clásico 4-4-2.



Los dos puntas serán los experimentados Lucas Barrios y Jonathan Herrera y será clave la conexión con Gabriel Gudiño y Nicolás Castro por las bandas.



“Errores no hay que cometer en ningún partido y menos contra un equipo con mente y un ataque asesino. Hay que estar atentos a todos los movimientos del rival, pero ser atrevido y tener la posibilidad de poder lastimarlos también”, comentó en el contacto con la prensa.



“Tiene un juego aceitado desde hace tiempo, sigue siendo igual de agresivo e intenso. Hay que estar alerta y lo más concentrado posible. Hay que recomponerse de esa imagen, tratando de estar concentrados y ordenados para sumar”, apuntó Delfino, que también hizo mención al 5-0 en contra de la última temporada en el Monumental.



Patronato no presentará cambios en su equipo aunque recién en las últimas horas el entrenador les confirmará a sus dirigidos quiénes saldrán para intentar una victoria histórica como visitante (NdeR: le ganó 3-1 en la Superliga 2018/19).

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Milton Casco; Paulo Díaz, David Martínez; Milton Casco o Elías Gómez; Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Santiago Simón, José Paradela y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Patronato: Matías Mansilla; Raúl Lozano, Juan Guasone, Carlos Quintana y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Fabio Vázquez y Nicolás Castro; Jonathan Herrera y Lucas Barrios. DT: Iván Delfino.



Árbitro: Pablo Dóvalo.



Hora: 21.30.



TV: TNT Sports.



Cancha: Monumental (River).