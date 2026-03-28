River suma a su primera incorporación: quién es el refuerzo del equipo de Coudet

A tres semanas de su estreno como entrenador de River Plate, Eduardo "Chacho" Coudet tendrá su primer refuerzo: el defensor central Tobías Ramírez, surgido de Argentinos Juniors. El futbolista terminará de cerrar los detalles de la operación durante el fin de semana y firmará su contrato el martes para sumarse de inmediato al plantel de Núñez.

El juvenil de 19 años disputó 43 partidos con el equipo de La Paternal desde su debut en 2024, que se produjo justamente ante River en el estadio Monumental.

Aunque la prioridad del entrenador era incorporar un centrodelantero, la dirigencia aprovechó una oportunidad de mercado y avanzó por una de las promesas del "Bicho". La transferencia se concretó por alrededor de 3,5 millones de dólares netos.

River contaba con un cupo extra de refuerzos tras la salida de Matías Galarza Fonda a la MLS, cuyo plazo fue extendido especialmente para cerrar la negociación.

Cuándo podría debutar

El defensor podría estar a disposición para el encuentro frente a Belgrano después del parate por la fecha FIFA. Sin embargo, el cuerpo técnico no descarta que primero realice un período de reacondicionamiento físico, ya que solo disputó dos partidos en lo que va del año.

En ese contexto, su debut podría producirse en la jornada siguiente, cuando River enfrente a Racing el domingo 12 de abril, en medio de una exigente seguidilla que incluirá compromisos por la Copa Sudamericana y el Superclásico ante Boca.

La sorpresa de River en el mercado de pases (foto: ig/tobiramirezok)

Quién es Tobías Ramírez

El futbolista nació como Tobías Emanuel Palacio y a los 13 años decidió adoptar el apellido de su padrastro, quien lo crió junto a su madre. Desde 2024, legalmente es Tobías Ramírez, nombre con el que inició su camino profesional.

Oriundo de Virrey del Pino, cuenta con trayectoria en selecciones juveniles: disputó 27 partidos en la Sub 17 y 20 en la Sub 20, donde fue capitán en el Mundial de Chile 2025, torneo en el que Argentina finalizó subcampeón.

Se trata de un zaguero de 1,85 metros que se destaca por su anticipo, fortaleza en el juego aéreo, buen manejo de pelota con ambos perfiles y liderazgo dentro del campo.