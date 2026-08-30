River visita a Banfield con el debut de Ponzio como DT y la obligación de volver a ganar

River volverá a salir a la cancha este domingo para visitar a Banfield, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El partido tendrá un condimento especial para el conjunto de Núñez: marcará el debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino del Millonario.

El equipo afrontará el compromiso en un momento de necesidad, luego de las tempraneras y decepcionantes eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Con el torneo local como la única competencia que le queda por disputar hasta fin de año, River deberá sumar de a tres para evitar seguir perdiendo terreno.

La situación obliga al conjunto millonario a cambiar su imagen y buscar resultados que le permitan dejar atrás una sequía de más de dos años sin títulos. Al mismo tiempo, necesita sumar unidades para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final y mejorar su ubicación en la tabla anual, uno de los dos caminos que tiene para acceder a la próxima Copa Libertadores. El otro será consagrarse campeón del Torneo Clausura.

El estreno de Ponzio en el banco de River

El encuentro frente a Banfield representará el primer desafío de Leonardo Ponzio al frente del equipo. Su debut se producirá en el Sur del conurbano bonaerense, donde el Millonario buscará comenzar una nueva etapa en medio de un presente deportivo que exige una reacción inmediata.

De cara a este compromiso, Ponzio podría introducir modificaciones en la formación. La mayoría de los jugadores que fueron titulares en el partido del pasado miércoles frente a Santa Fe repetirían en el equipo, aunque existe incertidumbre sobre la permanencia de Tomás Galván en el once inicial.

El entrenador deberá definir así la formación para un partido que adquiere importancia tanto por el resultado como por el inicio de su ciclo al frente del plantel.

River llega al compromiso con la necesidad de recuperar terreno en la Zona B y volver a sumar una victoria en un campeonato que pasó a ocupar un lugar central dentro de sus objetivos para el tramo restante del año.

El regreso al Florencio Sola después de casi tres años

El partido también marcará el regreso de River al estadio Florencio Sola después de casi tres años. La última vez que el Millonario visitó a Banfield en ese escenario fue el 24 de septiembre de 2023, por la Copa de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, el encuentro finalizó igualado 1-1.

El gol del Más Grande en ese partido fue convertido por Pablo Solari.

Ahora, River volverá a presentarse en el estadio de Banfield con un contexto diferente y con Leonardo Ponzio como responsable del equipo, en un encuentro que forma parte de una fecha clave para la continuidad de su campaña en el Clausura.

Rey Hilfer volverá a dirigir al Millonario

El árbitro designado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer, quien ya dirigió a River durante este torneo en la derrota frente a Gimnasia en La Plata.

En tanto, Lucas Novelli estará a cargo del sistema de asistencia arbitral por video, mientras que la terna arbitral completa para el encuentro incluye a los asistentes y demás integrantes designados para la séptima jornada del campeonato.

Un partido clave para las aspiraciones de River

La visita a Banfield representa para River mucho más que un nuevo compromiso por el campeonato. El equipo llega luego de quedar eliminado de las competencias que disputaba y con la necesidad de concentrar sus esfuerzos en el Torneo Clausura.

El desafío inmediato será sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final y, al mismo tiempo, mejorar su posición en la tabla anual, que representa otra vía para conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En ese escenario, el debut de Leonardo Ponzio se producirá en un partido de especial importancia para el Millonario. Con la obligación de reaccionar y sin margen para seguir perdiendo terreno, River visitará a Banfield este domingo desde las 15.00, con la mira puesta en conseguir una victoria que le permita iniciar una recuperación en el Torneo Clausura.