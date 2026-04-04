Rosario Central superó a Atlético Tucumán y se afianzó en zona de playoffs

Rosario Central venció este sábado por 2 a 1 a Atlético Tucumán en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, con dos goles de Alejo Véliz, y se quedó con un triunfo importante para afirmarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Ariel Holan golpeó primero a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Véliz -que había errado un penal instantes antes- abrió el marcador de cabeza tras un centro de Jaminton Campaz, aunque la visita llegó al empate a los 37 por intermedio de Leandro Díaz, que aprovechó un error en la salida de Juan Cruz Raffin para definir ante Jorge Broun.

Ya en el complemento, Central encontró la diferencia definitiva a los 29 minutos, otra vez con Véliz, que empujó a la red una nueva asistencia de Campaz para sellar el 2-1 en Arroyito. El delantero, además, tuvo su revancha luego de haber fallado un penal en el arranque del encuentro.

Con esta victoria, Rosario Central llegó a 21 puntos y se acomodó en la pelea por la clasificación dentro de la Zona B, mientras que Atlético Tucumán quedó relegado en la parte baja de la tabla. El triunfo, además, le da envión al conjunto rosarino en la antesala de su debut por la Copa Libertadores.