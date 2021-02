Rubén Lagoria completó la 4ta etapa del SARR 2021

Gran trabajo para el santamarianos Rubén Lagoria en la jornada de hoy completando la 4ta etapa del South American Rally Race y su llegada a Salta luego de una extenuante jornada que duro para él casi 11 horas de recorrido.

“llegamos, esta carrera no me va a ganar, el esfuerzo que hice hoy fue tremendo, me morí de hambre, de frio, el cuatriciclo se paraba cada 15 o 20 kilómetros por que se calentaba la bomba de combustible, allí esperaba que se enfríe y seguía, pase por la Cuesta del Obispo y no te imaginas el frio que hace allá arriba a casi 3500 metros de altura, ya estamos en el vivac de Salta, ahora a descansar mañana y regresar para completar la segunda parte de carrera”, decía Rubén Lagoria, quien agregó, “ lo extraño a mi otro ukus, al amigo Dardo Medina, con él estas cosas eran más fáciles, ayer sentí mucho su abandono, pero voy a terminar sea como sea en nombre de los dos”, concluyo diciendo.

El equipo cuenta con el auspicio de Stihl Powertools, Super Dioli Hnos , Refinor Santa María, Nuevo Sol motos, Farmacia Yokavil, Jaime Deportes, Harmar SRL y la Municipalidad de Santa María gestión de Juan Pablo Sánchez, en tanto que Lagoria y Velarde quieren agradecer a, Daytona Boxes, Despensa 9 de Julio, Prof. Raúl Navarro, Limpito 1° y Velarde Comunicación Visual.