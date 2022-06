Samuel Eto'o confesó y lo condenaron a 22 meses de prisión

Samuel Eto'o, ex futbolista camerunés, fue condenado en España a una pena de 22 meses de prisión, luego de reconocer un fraude fiscal por 4 millones de dólares a la Hacienda Pública de España entre los años 2006 y 2009, durante su etapa como jugador del Barcelona. Mientras tanto, José María Mesalles, ex representante de Eto'o, admitió el delito de fraude fiscal, y fue condenado a un año de prisión. Ambas penas están en suspenso.

El ex jugador camerunés asumió el delito en su declaración en el Juzgado Penal número 11 de Barcelona. Sin embargo, aunque no lo citó directamente, responsabilizó de la defraudación a Mesalles.

Respecto a Mesalles, no había prestado declaración hasta que admitió los hechos durante un juicio de conformidad en el cual, Jesús Lastre, el tercer imputado, ha quedado absuelto.

Los hechos por los cuales se los acusaban habian sucedido entre los años 2006 y 2009, donde Samuel Eto'o obtuvo importantes ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen a la marca deportiva Puma y al FC Barcelona, los cuales deberían haber sido tributados como rendimientos del capital mobiliario en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El futbolista sin embargo, en su momento no lo declaró, y simuló que los derechos habían sido cedidos a dos sociedades ubicadas en Hungría y España. La sociedad húngara era administrada por Jesús Latre, mientras que la española la administraba Mesalles. La primera no tributaba y la segunda lo hacia por un tipo inferior al que correspondía.

La fiscalía pidió pena de cuatro a seis meses de cárcel tanto para el ex delantero camerunés como para su representante. Ante lo cual, finalmente, se otorgaron veintidós meses para Eto'o como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y un año para Masalles como cooperador necesario.

Además, ambos deberán pagar las multas correspondientes a los cuatro delitos de defraudación cometida contra Hacienda, debiendo pagar Eto'o multas que ascienden a 1,8 millones de euros, y Masalles, alrededor de 905 mil euros.

Sin embargo, las penas han quedado en suspenso puesto que tanto el ex jugador como su ex agente no poseen antecedentes penales, además, las penas fueron atenuadas por el Ministerio Fiscal debido a que ambos reconocieron los hechos, y al haber realizado una reparación parcial al devolver parte de las cuotas defraudadas.