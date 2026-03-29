San Lorenzo de Alem ganó el clásico y se quedó con la Copa Desafío Catamarca Ciudad

San Lorenzo de Alem se consagró campeón de la Copa Desafío Catamarca Ciudad tras imponerse por 2 a 1 frente a Villa Cubas en un clásico intenso disputado en el Estadio Malvinas Argentinas.

El conjunto "Santo" construyó la victoria en el primer tiempo, cuando logró marcar la diferencia con los goles de Matías Ontivero, quien abrió el marcador, y Samuel Guanco, que amplió la ventaja para establecer el 2-0 parcial.

En el complemento, Villa Cubas reaccionó y consiguió descontar a través de Marcos Córdoba, lo que le dio dramatismo al cierre del encuentro. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para revertir el resultado.

De esta manera, San Lorenzo de Alem se quedó con el trofeo en un clásico que combinó emoción en el campo de juego y un importante acompañamiento del público en las tribunas.