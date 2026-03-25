San Lorenzo rescató un empate ante Riestra en el debut de Gustavo Álvarez como DT

Puede que el punto no le sume tanto a San Lorenzo, que sigue fuera de los ocho primeros y ya alcanzó los cinco partidos sin triunfos en el torneo. Puede que el juego no haya sido el mejor. Pero por el contexto, y porque lleva apenas tres días en el cargo, Gustavo Álvarez salió airoso de este complicado debut en cancha de Deportivo Riestra: el empate 1 a 1, por cómo se dio y porque arrancó en desventaja, no deja de ser un punto de partida aceptable para este nuevo ciclo.

Sí tendrá trabajo el flamante DT, más allá de que pueda irse conforme con lo actitudinal. Es que si bien a su equipo por momentos le costó un partido que el rival llevó a su terreno (trabado, friccionado y con pocos espacios), tuvo algunos chispazos interesantes que merecieron terminar en gol. Las más claras estuvieron en los pies de Cuello, desde el punto de penal, y en la llegada de Tripichio por el segundo palo, en dos situaciones que pudieron cambiar el resultado.

Lo mejor, de manera esperable, pasó por la influencia de Facundo Gulli, quien dejó definitivamente el rótulo de promesa para transformarse en realidad. Cuando se soltó desde la derecha hacia el centro, encontró espacios a espaldas de la línea rival y le dio electricidad al ataque. Intentó asociarse con Luciano Vietto y fue preciso para moverse en los pocos metros que dejaba la estructura defensiva de Riestra.

Una buena presentación del juvenil que, en líneas generales, careció de un socio constante. Porque si bien el campo y el planteo rival condicionaban, los circuitos aparecían cuando el equipo lograba romper la presión: Gulli, Vietto, Cuello, la proyección de Rodríguez Pagano y las llegadas de Nicolás Tripichio fueron parte de la fórmula más repetida por un Álvarez que apostó por una línea de tres en el fondo.

El esquema, que incluyó a Jhohan Romaña entre los centrales, funcionó por momentos para darle amplitud y variantes en el mediocampo, pero también dejó aspectos a corregir. Los defensores no siempre se mostraron cómodos y Gregorio Rodríguez terminó extenuado tras cubrir toda la banda derecha, algo que el técnico ajustó en el complemento.

De cara a una semana completa de trabajo, con el próximo compromiso ante Estudiantes de La Plata y luego el viaje a Paraguay, Álvarez buscará empezar a imprimir su sello. Tiene material: el plantel mantiene una base competitiva y suma variantes ofensivas interesantes para potenciar.

Lo más valioso, por ahora, pasa por la respuesta anímica. En un contexto adverso y con poco tiempo de trabajo, San Lorenzo mostró reacción y rescató un punto que, sin ser brillante, puede ser el inicio de una reconstrucción. Porque en un momento delicado, salir airoso en el debut no es un detalle menor.