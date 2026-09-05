San Lorenzo volvió al triunfo y profundizó el mal momento de Talleres

San Lorenzo obtuvo una victoria necesaria ante Talleres de Córdoba por 1-0 para comenzar a salir de la crisis luego de la salida de Néstor "Pipo" Gorosito y de cara a una nueva etapa con Rubén Darío Insúa, en el marco del duelo de la Zona A, en la octava fecha del Torneo Clausura.

El gol de la desahogante victoria para el "Ciclón" lo hizo Alexis Cuello, tras capturar la pelota que quedó flotando en la línea del arco de Ezequiel Unsain, luego de que le tapara el cabezazo a Danilo Arboleda, minutos más tarde de la expulsión del mediocampista de la "T", Matías Galarza.

San Lorenzo arribó a este encuentro luego de la derrota ante Instituto por 1-0 y en una profunda crisis, ya que viene de despedir al director técnico Néstor "Pipo" Gorosito, quien fue reemplazado en esta fecha de manera interina por Walter Perazzo.

Talleres, por su parte, no se queda atrás ya que luego del empate sin goles en la última fecha contra Central Córdoba de Santiago del Estero, Jorge Sampaoli dejó el cargo. Sin embargo, el equipo cordobés se movió rápido para cerrar el arribo de Omar de Felippe.

Al minuto 10 del primer tiempo se frenó el juego por orden del árbitro, Fernando Echenique, para aplaudir de pie al último capitán de la Selección argentina, Lionel Andrés Messi, que dejará de usar la camiseta "Albiceleste" por decisión personal expresada en una carta en sus redes sociales.

La más clara para Talleres de Córdoba fue a los 34 con un tiro libre de Juan Sforza, que José Devecchi desvió al córner; anteriormente tuvo una en los pies de Agustín Álvarez con un remate desviado hacia arriba del arco.

En el complemento, San Lorenzo reaccionó y tuvo más oportunidades de gol, la primera a los 6 minutos con un remate de "tijera" de Ezequiel Herrera que fue desviado con la cabeza por parte de Gabriel Báez, que se encontraba en la línea.

A los 12 minutos, Matías Galarza fue expulsado por doble amarilla, luego de ser protagonista en una falta ante Farías.

Minutos más tarde, el "Ciclón" aprovechó el futbolista de menos que tenía su rival para poder crecer a la hora de atacar; desde un córner que conectó de manera incómoda Ignacio Perruzzi para que la pelota rebote en el área, donde apareció Arboleda para cabecear, el arquero del equipo cordobes, Unsain para sacar el remate, pero con Alexis Cuello para empujar la pelota que quedó flotando en el área.

Antes de que finalice el encuentro, Salas tuvo una jugada clarísima para ampliar la ventaja, con un mano a mano en donde llegó al área de la "T", enganchó y con un posible pase a Perruzzi (en solitario) decidió definir a colocar pero desviado.

El "Ciclón", que ultima detalles para que Rubén Darío Insúa se convierta en su nuevo DT, quedó en el noveno lugar en la Zona A con 10 puntos en ocho partidos y deberá enfrentarse a Independiente el próximo domingo en el estadio Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda; mientras que, Talleres recibirá a Unión de Santa Fe el sábado en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba en la fecha N° 9 del Torneo Clausura.

Síntesis del partido

Torneo Clausura

Grupo A - Fecha 8.

San Lorenzo - Talleres de Córdoba

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Sebastián Habib

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi; Facundo Farías, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini, Rick Lima Morais, Matías Galarza, Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe

Gol en el segundo tiempo: 17m, Alexis Cuello (SL)

Cambios en el segundo tiempo: 23m Valentín Dávila por Agustín Álvarez, Giovanni Baroni por Valentín Depietri (T); 32m, Juan Cruz Rattalino por Manuel Insaurralde, Facundo Gulli por Facundo Farías (SL); 37m, Agustín Ladstatter por Rodrigo Auzmendi (SL); 45m, Enzo Salas por Alexis Cuello (SL).