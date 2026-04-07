San Martín de Tucumán eliminó por penales a Estudiantes de Río Cuarto y será rival de Banfield

San Martín de Tucumán derrotó por 4-3 a Estudiantes de Río Cuarto en la definición por penales posterior a un empate sin goles en tiempo reglamentario, por los 32avos de final de la Copa Argentina, después de un encuentro con pocas jugadas de peligro que disputaron esta noche, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano.

El "Ciruja" pasó de ronda con una atajada del arquero Nahuel Manganelli en el penal decisivo, ante el remate del defensor Raúl Lozano.

Además, para el equipo albirrojo convirtieron desde los 12 pasos los mediocampistas Santiago Briñone, Kevin López, Alan Cisnero y Matías García, mientras que para su rival marcaron los delanteros Javier Ferreira y Mauro Valiente y el defensor Nicolás Morro, pero el lateral Tobías Ostchega definió desviado y Lozano no pudo superar a Manganelli.

Con el triunfo, el "Santo" tucumano se medirá con Banfield, que viene de derrotar a Real Pilar por 3-0, en los 16avos de final de la copa nacional, con fecha y hora a confirmar.

En un partido que casi no tuvo jugadas de peligro, la llegada más clara se dio a los 30 minutos del primer tiempo, cuando un pase largo habilitó al delantero Mauro Valiente, que esquivó el achique de Manganelli tocando la pelota con la cabeza y definió ante el arco libre, aunque su remate fue débil y permitió que el central Ezequiel Parnisari corra y llegue a frenar la pelota sobre la línea.

Comenzada la tanda de penales, cuyos primeros seis penales fueron efectivos, el guardameta de Estudiantes Agustín Lastra estuvo a poco de permitir la ventaja de su equipo, al palmear el remate de Cisnero pero sin alcanzar a desviarlo.

Tobías Ostchega remató desviado el cuarto tiro del conjunto cordobés, con un disparo que salió por encima del travesaño, y el remate preciso del exjugador de Gimnasia Matías García obligó a Lozano a convertir su penal.

El lateral derecho que fue campeón del Torneo Apertura 2025 con Platense buscó abrir el pie derecho con un tiro a media altura, que Manganelli pudo detener para darle la clasificación al conjunto tucumano.