Colapinto quedó a 94 milésimas de Gasly, fue eliminado en SQ2 y largará 11° en Singapur

Franco Colapinto largará desde la 11ª posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, después de quedar eliminado en la segunda tanda de clasificación, conocida como SQ2. El piloto argentino mostró una evolución progresiva a lo largo de la jornada, mejoró sus registros desde la única práctica del día y estuvo muy cerca de avanzar a la instancia definitiva, pero no consiguió superar a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

La diferencia entre ambos fue mínima. En los últimos minutos de la SQ2, Colapinto registró su vuelta más rápida, con un tiempo de 1:33.249, una marca que lo dejó a las puertas de ingresar entre los diez pilotos que disputarían la última tanda clasificatoria. Sin embargo, Gasly logró completar el giro en 1:33.155 y lo aventajó por apenas 0.094 segundos, una diferencia que terminó definiendo el destino de ambos en la sesión.

El francés consiguió avanzar a la SQ3 con el décimo mejor tiempo, mientras que el argentino quedó fuera de la tanda final y deberá comenzar la Sprint desde el undécimo lugar. La escasa distancia entre los dos registros reflejó la ajustada disputa por los últimos puestos de clasificación para la instancia decisiva.

La eliminación de Colapinto se produjo después de una sesión en la que el argentino fue mejorando vuelta a vuelta. Esa evolución le permitió acercarse a los tiempos necesarios para avanzar, aunque el margen final no alcanzó para desplazar a Gasly de la décima posición.

Gasly avanzó a SQ3, pero tampoco pudo mejorar su registro

Pierre Gasly logró superar la segunda tanda clasificatoria por una diferencia de apenas 94 milésimas respecto de Colapinto. Sin embargo, su desempeño en la SQ3 no fue suficiente para mejorar la posición conseguida en la instancia anterior.

El piloto francés utilizó las gomas rojas, disponibles para la última tanda clasificatoria, pero terminó marcando un tiempo de 1:33.319, más lento que el 1:33.155 que había registrado durante la SQ2. Esa diferencia le impidió avanzar posiciones y finalmente quedó clasificado en el décimo lugar.

De esta manera, Gasly comenzará la carrera Sprint por delante de su compañero de Alpine, aunque su clasificación tampoco estuvo acompañada por una mejora en el último tramo de la sesión.

Para Colapinto, en cambio, la diferencia de 0.094 segundos representó el límite entre ingresar entre los diez primeros o quedar fuera de la tanda decisiva. El argentino había conseguido su mejor vuelta sobre el final de la SQ2, pero el registro de Gasly resultó suficiente para asegurar el último lugar disponible en la siguiente instancia.

Verstappen consiguió la pole

Mientras Alpine definía sus posiciones en la zona media de la clasificación, Max Verstappen se quedó con el mejor tiempo de la sesión para la carrera Sprint. El piloto de Red Bull Racing consiguió una vuelta destacada en los segundos finales y marcó 1:31.156, registro que le permitió superar a George Russell y Charles Leclerc.

El británico de Mercedes terminó segundo, con un tiempo de 1:31.276, mientras que el piloto de Ferrari completó los tres primeros puestos con una marca de 1:31.399.

Los tiempos de los tres primeros fueron los siguientes:

1° Max Verstappen: 1:31.156.

1:31.156. 2° George Russell: 1:31.276.

1:31.276. 3° Charles Leclerc: 1:31.399.

La vuelta de Verstappen le permitió quedarse con la pole position para la Sprint y aventajar por 0.120 segundos a Russell y por 0.243 a Leclerc.

No obstante, el resultado quedó sujeto a una posible modificación. El neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, será investigado por una presunta infracción de bandera amarilla durante la SQ1, una situación que podría derivar en una sanción.

La investigación introduce una incógnita sobre la posición de largada del piloto de Red Bull Racing, que inicialmente se aseguró el primer lugar con su registro de 1:31.156. La eventual sanción podría alterar el orden de partida, aunque la información disponible no precisa cuál sería su alcance ni qué decisión tomarán los comisarios.

Además, Verstappen consiguió una diferencia considerable respecto de su compañero de equipo, Isack Hadjar, quien registró un tiempo 0.892 segundos más lento que el neerlandés y comenzará la carrera Sprint desde la novena posición.

Una Sprint de 21 vueltas abrirá la actividad del sábado

La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur se disputará este sábado 10 de octubre sobre un total de 21 vueltas al circuito callejero. La competencia comenzará a las 6 de la mañana, en horario de Argentina, y tendrá a Colapinto en el undécimo lugar de la grilla, inmediatamente detrás de los diez pilotos que lograron avanzar a la SQ3, aunque el orden definitivo podría verse afectado por la investigación sobre Verstappen.

La Sprint será la primera instancia competitiva del sábado y ofrecerá una nueva oportunidad para que los pilotos afronten el trazado urbano de Singapur. Colapinto buscará aprovechar la carrera después de una clasificación en la que mostró una mejora progresiva, pero terminó separado de Gasly por una diferencia inferior a una décima de segundo.

La jornada continuará más tarde con la clasificación para la carrera principal del domingo. Esa sesión está programada para las 9.30 de la mañana de Argentina, por lo que los equipos tendrán una nueva instancia para definir sus posiciones de partida para la competencia principal.

El cronograma informado para el fin de semana contempla tres momentos centrales:

Sábado 10 de octubre, 6: carrera Sprint, a 21 vueltas.

carrera Sprint, a 21 vueltas. Sábado 10 de octubre, 9.30: clasificación para la carrera principal.

clasificación para la carrera principal. Domingo 11 de octubre, 9: Gran Premio de Singapur, a 62 vueltas.

La carrera principal comenzará el domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana de Argentina, equivalentes a las 20 de Singapur, y se disputará sobre 62 vueltas.