El emotivo mensaje de Scaloni para Messi: "Será la luz que iluminará a un montón de chicos"

Lionel Scaloni compartió un mensaje cargado de emoción y reconocimiento hacia Lionel Messi, en el que repasó el recorrido del capitán con la Selección argentina, destacó sus cualidades humanas y deportivas y expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de dirigirlo. En una grabación realizada para Adidas, que se dio a conocer antes del partido ante Benín, el entrenador también manifestó su deseo de que el futbolista del Inter Miami continúe vinculado al seleccionado nacional y acompañe, de alguna manera, el camino de las generaciones que vendrán.

El mensaje estuvo atravesado por la valoración de lo que Messi representa para el equipo argentino y por la dimensión que alcanzó su figura a lo largo de los años. Para Scaloni, su influencia excede los resultados deportivos y los títulos conseguidos, porque también se relaciona con la capacidad de transmitir ilusión, inspirar a los más jóvenes y convertirse en una referencia para quienes sueñan con vestir la camiseta nacional.

"Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar. Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás", expresó el entrenador.

La frase sintetizó uno de los principales deseos de Scaloni: que Messi mantenga su vínculo con la Selección argentina y que su presencia continúe siendo una fuente de inspiración para los futbolistas que comienzan a construir sus propios recorridos. El técnico puso el acento en la continuidad de ese legado y en la posibilidad de que la experiencia del capitán siga influyendo en quienes integren el seleccionado en el futuro.

"Soy un privilegiado de haberlo podido tener"

En su mensaje, Scaloni también hizo hincapié en el agradecimiento personal que siente por haber dirigido al astro argentino. Sus palabras reflejaron la importancia que le atribuye a la experiencia de compartir un equipo con un futbolista al que considera extraordinario y cuya trayectoria, según sostuvo, difícilmente vuelva a repetirse.

"Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener", manifestó el entrenador.

El reconocimiento vinculó la figura de Messi con la ilusión que acompañó a la Selección argentina durante los años en los que el equipo buscó y consiguió títulos. Scaloni destacó tanto la posibilidad de observar de cerca su talento como la oportunidad de formar parte de una etapa deportiva compartida, en la que el futbolista se convirtió en una referencia central para el grupo.

La expresión "soy un privilegiado" resumió la valoración del técnico sobre su propia experiencia al frente del seleccionado. Más allá de su función como entrenador, Scaloni se ubicó también en el lugar de quien pudo acompañar de cerca la trayectoria de un jugador al que definió como extraordinario.

En ese sentido, su mensaje no se limitó a reconocer las condiciones futbolísticas de Messi. También expresó un afecto personal y un agradecimiento por lo que el capitán significó para el equipo y para quienes tuvieron la posibilidad de trabajar con él durante su recorrido en la Selección.

La melancolía por la despedida

Scaloni recordó que tiempo atrás ya había hablado sobre la sensación de melancolía que generaba pensar en una eventual despedida de Messi. En aquel momento, el entrenador planteaba que todavía estaba presente y que había que permitirle continuar, sin anticipar el final de una etapa que aún se encontraba en desarrollo.

"Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó. Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble", señaló.

En esas palabras, el técnico reconoció el cambio entre aquella preocupación por una despedida futura y la constatación de que ese momento finalmente había llegado. La melancolía a la que hizo referencia está relacionada con el vínculo construido alrededor del capitán y con lo que su presencia representa para la Selección argentina.

Scaloni también consideró que Messi tiene muy merecido el reconocimiento recibido y volvió a destacar la dificultad de explicar con palabras aquello que transmite. Su reflexión puso de relieve una dimensión de la figura del futbolista que, según el entrenador, no puede reducirse a una descripción de sus condiciones deportivas.

El mensaje recuperó así el componente emocional de una trayectoria que dejó una marca en el seleccionado. Para Scaloni, la influencia de Messi se manifiesta tanto en la ilusión que generó la posibilidad de conquistar títulos como en aquello que transmite a sus compañeros, a los aficionados y a quienes observan su carrera desde otros países.

La transformación de Messi

Uno de los aspectos centrales del mensaje fue el análisis que hizo Scaloni sobre la evolución de Messi dentro de la Selección argentina. El entrenador destacó el modo en que el futbolista fue construyendo su lugar en el equipo, respetando los tiempos del grupo y comprendiendo la importancia de quienes llevaban más años en el seleccionado.

"Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos", explicó.

La reflexión puso el foco en una característica de la personalidad de Messi que Scaloni considera especialmente significativa: su capacidad para integrarse al grupo sin imponer su condición de figura. Según el entrenador, el futbolista comprendía que en el vestuario había compañeros con una trayectoria extensa dentro del seleccionado y que su lugar debía construirse respetando esa realidad.

Para el técnico, esa actitud habla de una manera particular de entender el fútbol y de relacionarse con los demás. Messi podía ser reconocido como el mejor jugador, pero eso no significaba que debiera colocarse por encima de sus compañeros ni exigir que todos actuaran detrás de él.

"Es una cosa que habla muy bien de él", sostuvo Scaloni al referirse a esa conducta.

El entrenador remarcó que Messi, durante su juventud, podría haber adoptado una postura diferente y haber reclamado un protagonismo inmediato a partir de sus condiciones futbolísticas. Sin embargo, destacó que su recorrido fue otro: avanzó progresivamente, fue atravesando etapas y demostró que su relación con el juego estaba impulsada por la pasión.

"Porque cuando era pibe podía haber dicho 'yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí'. Él fue quemando etapas y demostrando que realmente juega porque lo apasiona", agregó.

Un liderazgo que se construyó con el paso de los años

Scaloni también describió cómo esa evolución se reflejó en el papel que Messi comenzó a ocupar dentro del seleccionado. A medida que transcurrieron los años, el futbolista dejó de ser uno de los más jóvenes para convertirse en uno de los integrantes con mayor experiencia, hasta asumir un liderazgo central en el equipo.

"Poco a poco se iba convirtiendo en uno de los más veteranos y empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años", expresó el entrenador. La descripción trazó una continuidad entre la actitud que Messi mantuvo durante sus primeras etapas y el liderazgo que ejerció posteriormente. Según Scaloni, el capitán fue construyendo su posición dentro del grupo a través del tiempo, sin abandonar esa manera de entender su participación en el equipo.

El recorrido que destacó el técnico incluye, por lo tanto, dos dimensiones complementarias: la capacidad futbolística que convirtió a Messi en una figura extraordinaria y la personalidad con la que fue asumiendo responsabilidades dentro del vestuario.

Para Scaloni, comprender lo que representa el capitán exige observar esa transformación y reconocer el modo en que su presencia fue adquiriendo un significado cada vez mayor para el conjunto nacional.